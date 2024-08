Pomohla odvodňovací žebra. Utržený svah v obci ohrožující domy je zajištěný

Do pohybu se tu daly desítky tisíc metrů krychlových zeminy. Ta původně ohrožovala kapli z 18. století, několik rodinných domů a frekventovanou silnici z Mostu do Žatce, kudy denně projelo na dvanáct tisíc automobilů.

„Po vybudování odvodňovacích žeber svah drží, jsou tam jen minimální pohyby. V současné době se zpracovává projekt na celkovou sanaci sesuvu,“ uvedla starostka Květa Panská (Za rozumné investice) s tím, že projektová dokumentace by měla být hotová do několika týdnů. „Doufáme, že do konce srpna budeme mít stanovené řešení, co s tímto územím dál dělat,“ dodala.

S odvodněním území pomáhají také tři studně, které tam vybudovalo Ředitelství silnic a dálnic. Jsou hluboké několik desítek metrů. Státní podnik totiž nedaleko sesuvu buduje obchvat, jehož součástí bude několik stovek metrů dlouhý most přes údolí. Ze studní čerpadla neustále odčerpávají vodu, aby se nehromadila v podloží svahu a nenarušovala jeho stabilitu. Jsou tam nainstalovaná také speciální čidla, která dění v podzemí neustále monitorují.

Ještě letos zřejmě obec začne hledat firmu, která rozsáhlé území kompletně upraví, a také způsoby financování. Podle starostky budou náklady na celkovou sanaci odhadem v nižších desítkách milionů korun. Investici obec sama neufinancuje.

„Velmi hrubý odhad je přes 21 milionů korun. To jsou peníze, které nemáme, budeme žádat o státní dotaci. Ale i dvacetiprocentní spoluúčast je pro nás vysoká, budeme proto hledat další zdroje financování,“ předestřela. Podle starostky samotná realizace zřejmě proběhne až v příštím roce.

Obec má roční rozpočet necelých deset milionů korun. Za základní zabezpečení svahu, které spočívalo především ve vybudování odvodňovacích žeber, zaplatila přes pět milionů, dvěma miliony jí vypomohl Ústecký kraj.

Kaple z 18. století, která stojí několik desítek centimetrů od hrany sesuvu, o niž se místní obávali, že by se mohla s obrovským množstvím zeminy dát do pohybu, zůstává pro veřejnost uzavřená. Ale její zřícení už nehrozí, v bezpečí jsou také přilehlé nemovitosti. Obec veřejnosti stále nedoporučuje do blízkosti sesuvu chodit.

Svah se začal sesouvat v prosinci 2023, odhadem se dalo do pohybu 90 tisíc metrů krychlových zeminy. Menší trhliny se však v zemi objevily už několik měsíců předtím. Situace se dramaticky zhoršila právě v prosinci po vydatných deštích, kdy se velká část svahu utrhla.

Zasažené území je větší než fotbalové hřiště. Hrozilo, že pohybující se půda zatarasí potok Hutná v údolí a rozlil by se do okolí. Povodí Ohře proto břehy potoka zpevnilo a nedávno tam byla dokončena stavba dřevěného hrazení, které zeminu drží.