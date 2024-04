Obec se kvůli objížďce obává průjezdu kamionů, pod její silnicí hrozí sesuv

Stanoveny jsou dvě objízdné trasy. Ta pro vozidla do šesti tun povede přes nedaleké Staňkovice. „Do konce roku se tu bude opravovat vodovod a budou tady dopravní omezení. A do toho tu bude projíždět víc vozidel kvůli uzavírce. Bude to dopravní masakr,“ obává se starosta Staňkovic Pavel Pařízek (Za rozvoj obce Staň, Tvrš a Selib).

Vodaři před pár dny začali opravovat starý, 920 metrů dlouhý vodovod v Postoloprtské ulici. Doprava je svedena do jednoho jízdního pruhu a rychlost je snížena na 30 kilometrů v hodině. Podle Severočeské vodárenské společnosti tady budou dopravu v některých fázích stavby řídit regulovčíci.

Pro náklaďáky a kamiony je stanovena jiná objízdná trasa dlouhá 80 kilometrů. Povede od jesenické křižovatky po silnicích I/6 a I/16 směrem na Slaný. Odtud pak řidiči pojedou dál po silnici I/7 a dálnici D7 směrem na Chomutov s možností sjezdu z dálnice směrem na Most.

Pařízek se však obává, že to někteří nebudou respektovat. Vozidla těžší než šest tun nesmějí projíždět přes Staňkovice už několik let, hrozí zde totiž sesuv svahu pod silnicí. Přesto se podle starosty objevují šoféři, kteří zákaz nedodržují.

Hrozí jim za to pokuta, v obci namátkově hlídkují dopravní policisté. Vedení obce bude chtít, aby policie kontrolní činnost v době stavby obchvatu zesílila.

Obchvat Žiželic za 783 milionů korun plánuje Ředitelství silnic a dálnic zprovoznit v roce 2026. Jeho součástí bude 360metrový most.

Video z roku 2021 natočené v Žiželicích. Obec tehdy na stavbu obchvatu teprve čekala: