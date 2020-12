V Krajské zdravotní si na odměnách vyplatili dva miliony, řeší to právníci

Představenstvo, které vedl komunista Jiří Novák, je pětičlenné, odměny pak připadly i odvolanému řediteli KZ Petru Fialovi. Stoprocentním vlastníkem akciové společnosti KZ je kraj.

„V případě, že zjistíme, že odměny byly vyplaceny bez protiplnění, budeme je chtít zpět,“ řekl nový předseda představenstva KZ Jindřich Zetek, který ale podle svých slov není „zastáncem toho někoho kriminalizovat“.

„Jde o to, aby se tyto věci narovnaly do mantinelů, kam patří. K tomu ještě povede delší cesta. Vše posuzují právníci, ale jestli někdo vyplatil odměny bez protiplnění, tak ať je vrátí a tím je to vyřízeno. Není třeba vše řešit trestním právem, to je až poslední možnost,“ sdělil Zetek, který upřesnil, že představenstvo a ředitel mají odpovědnost vyplývající z občanského zákoníku. „To mně k vyřešení situace zcela stačí,“ přiblížil Zetek.

Nechám to bez komentáře

V představenstvu KZ působil například i Radek Scherfer. „Já si myslím, že to nechám bez komentáře,“ reagoval na dotaz ohledně částky a toho, za co byla odměna vyplacena.

Vysoké odměny pro bývalé vedení překvapily krajskou zastupitelku Věru Nechybovou (UFO), podle které by se vše mělo prověřit. „Každá odměna pro vedení krajských nemocnic překvapí.“ Nechybová chce také znát, za co odměna byla. „Za nějaký mimořádný výkon? Jaký byl?“ ptá se.

„Podle mých informací si odměny někteří členové vedení vyplatili za dokončení převodu litoměřické nemocnice pod KZ. To ale hotové není,“ konstatoval krajský radí pro zdravotnictví Radim Laibl (ANO).

„Ano. V akvizici litoměřické nemocnice není udělaná ani čárka. Začali jsme na tom pracovat v polovině prosince a jednat o tom budeme i na představenstvu 30. prosince,“ reagoval Zetek.

S převodem nemocnice pod kraj (vlastní Děčín, Ústí, Teplice, Most a Chomutov) čekalo na vyřešení otázky případného vracení až 160 milionů korun z evropských dotací.



Pod KZ by tak litoměřická nemocnice měla přejít k 1. dubnu. V dubnu nebo květnu se sedmou nemocnicí KZ stane i rumburská nemocnice. Osmou za dva roky pak ta žatecká.