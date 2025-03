Komplikace na trati mezi Děčínem a Prahou. V části začala desetiměsíční oprava

Nepříjemností pro místní bude také přechodné uzavření železničních přejezdů v Nových Kopistech a Lukavci a úplné zrušení přejezdu na Slatinské cestě.

„Realizace této stavby je plánována po celý letošek s výlukami v období od března do listopadu. Převážně zde bude zachován provoz po jedné koleji, výjimkou budou noční šestihodinové výluky obou kolejí v období od března do května, které budou potřebné pro výstavbu pažení,“ říká mluvčí SŽ Nela Eberl Friebová.

Při rekonstrukci tratě, která vyjde na 810 milionů korun, dojde k sanaci železničního spodku v délce tří kilometrů mezi železničními zastávkami Nové Kopisty a Lukavec. Tento úsek je zejména kvůli nevhodnému složení násypu a vysoké hladině spodních vod postižen častými poruchami geometrické polohy koleje, která musí být dvakrát ročně sanována podbíjením.

Náplní stavby bude především částečné odtěžení násypového tělesa a náhrada stávajícího nevhodného materiálu kvalitnějším. SŽ chce také plynule zvýšit a vyrovnat násep trati a rekonstruovat trakční vedení.

V první fázi, která bude probíhat až do 25. května, budou stavbaři budovat základy nových trakčních podpěr. Tyto práce si vyžádají výluky, které během března a dubna v pracovní době omezí provoz vždy na jedné koleji.

Uzavření obou kolejí, které bude probíhat v nočních hodinách, si vynutí zřízení tzv. záporového pažení mezi kolejemi a následné navýšení traťového svršku o zhruba 50 centimetrů.

„V rámci stavby také dojde ke zrušení přejezdu P2418, který bude nahrazen objízdnou komunikací,“ doplňuje Friebová. Železniční přejezd, který leží na Slatinské cestě mezi vesnicemi Nové Kopisty a Keblice na Litoměřicku, bude zrušen od neděle 25. května.

Náhradou přejezdu bude nově vybudovaná zhruba 800 metrů dlouhá komunikace po každé straně trati, která umožní dojet k přejezdu P2417 u zastávky Nové Kopisty ležícímu na silnici III. třídy číslo 2477.

Od 25. června do 12. listopadu dojde k uzavření přejezdu Nové Kopisty, které bude platit pro automobily i pro pěší. Od 13. července do 19. srpna a od 9. října do 12. listopadu bude uzavřen přejezd v obci Lukavec pro silniční dopravu, přechod pěších však bude možný.

Druhá fáze rekonstrukce, která bude probíhat od 26. května do 11. listopadu, bude zahrnovat kompletní výměnu trakčního vedení. Osazení vedení na nově zbudované trakční podpěry bude montováno během nocí, aby se minimalizovala hluková zátěž.

Při sanaci železničního spodku a jeho odvodnění dojde k osazení zhruba šesti tisíc štěrkových pilot pro stabilizaci násypového tělesa. Vrtná souprava zde bude pracovat v červnu a pak během září.

„Pro plánovanou instalaci ETCS (jednotný evropský vlakový zabezpečovací systém – pozn. red.) bude tato stavba znamenat přípravu v podobě vytvoření finální infrastruktury včetně vybudování pochozích žlabů mezi železničními stanicemi Bohušovice nad Ohří a Lovosice. Do nich se vloží prázdné chráničky, které se při následné realizaci využijí pro ETCS,“ doplňuje mluvčí SŽ.