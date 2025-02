Díky výstavě zrekonstruuji byt, těší se sběratel. Muzeu půjčil stovky autíček

Vystaveno je téměř 350 autíček, celkem jich má sběratel více než 440. Nejvíce je škodovek, jimž propadl už v mládí – jde téměř o jeho celou sbírku.

Se sběratelstvím začal Sedlák před dvaceti lety. „Přesně si pamatuji na první model, šlo o Fabii WRC, který jsem koupil na čerpací stanici u dálnice. V té době mě stál několik stovek, dneska by to bylo o dost víc,“ popisuje.

Zpočátku pořizoval modely sporadicky. „Jezdil jsem kamionem, takže na sbírání nebylo tolik času. Naplno jsem se do toho pustil zhruba osm či devět let zpátky. Od té doby sbírám, to už je nemoc,“ usmívá se Sedlák.

K autům ho to prý táhlo od dětství. „Můj táta dělal v JZD, jezdil jsem s ním ve staré ifě (nákladní automobil – pozn. red.), ve starém zetoru, pak jsem se šel učit na automechanika. Ve škole jsem opravoval staré favority a od té doby mi škodovka zůstala,“ popisuje.

Svoji sbírku ukládá v bytě, kde mu zabírá podstatnou část prostoru. „Díky možnosti modely vystavit se mi byt uvolnil a pustil jsem se do jeho rekonstrukce,“ říká s úsměvem.

Vystavená autíčka doplňují dobové reklamní plechové cedule, plakáty a publikace. „Přibližují nejen historické, ale i kulturní pozadí vystavených automobilových ikon,“ doplňuje Jitka Krouzová z muzea. Součástí expozice je také hrací koutek pro malé návštěvníky.

Výstava potrvá do 27. dubna. Sběratel ji spojil s podporou malého Lukáše, kterého zná ze sousedství a jemuž lékaři diagnostikovali svalovou dystrofii. Na výstavě je pokladnička na dobrovolný příspěvek na rehabilitace či zdravotní pomůcky.