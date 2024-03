Facky i tahání za uši. Trojici vychovatelek soudí za ubližování dětem v jeslích

Žalobce viní tři pěstounky, z nichž jedna působila jako vedoucí jeslí, z přečinu ohrožování výchovy dítěte. Ke svěřeným dětem se podle něj nevhodně chovaly nejméně od roku 2018 do července 2021, kdy se o dění v jeslích dozvěděli kriminalisté. Na praktiky policii upozornila jedna ze zaměstnankyň, která pořídila i zvukové záznamy.

Podle spisu ženy batolata fackovaly či pohlavkovaly, tahaly je za uši a vlasy. Když se počuraly či pokakaly, nepřebalily je a nechaly je hodiny v mokrých plenkách. Za trest je zavíraly do místnosti, kde je nechávaly plakat samotné několik desítek minut.

Další formou trestu bylo, že děti musely sedět nahé v koutě na studené zemi. Pod hrozbou potrestání je nutily do jídla. Dětem obžalované nadávaly, nazývaly je „smrade, hajzle, parchante, trubko, spratku, mrcho“. Posměšnými poznámkami je ponižovaly před ostatními.

„Každá z obviněných úmyslně ohrozila rozumový, citový a mravní vývoj dítěte tím, že závažným způsobem porušila svou povinnost o něj pečovat,“ uvedl žalobce Ondřej Koutný a pro obžalované navrhne podmínku a peněžitý trest.

Soud dnes vyslechl jednu obžalovanou, která v jeslích pracovala třicet let a několik let je vedla. „Vinu odmítám, celá ta situace mě překvapila. Jeslemi prošly stovky dětí, a kdybych něco dělala špatně, někdo by měl vůči mě výhrady, to se nestalo. Jesle měly dobrou pověst,“ uvedla. Chování, které je popsáno v obžalobě, odmítla. „Nikdy jsem dětem neublížila,“ řekla.

Během výslechu jí soudce přečetl některé přepisy ze zvukových záznamů. Šlo o vulgární nadávky a vyhrožování bitím. Obžalovaná jejich pravost nezpochybnila, odmítla je ale obšírněji komentovat.

Před soudem vysvětlovala, jak to v jeslích fungovalo při přebírání batolat od rodičů, jaký měly denní režim a jaké vykonávaly aktivity. „Nenásilnou formou jsme se snažily dětem vštěpovat základy chovávání, stravování, soběstačnosti. Učily jsem je a usměrňovaly - tohle můžeš, takto to nedělej, tohle bude lepší, a to formou různých činností,“ popisovala.

„Když dítě zlobilo, nebo ubližovalo jiným, posadila jsem si ho k sobě a řekla jsem, že teď tu chvíli budeme spolu sedět, povídaly jsme si o té situaci, a po chvíli si šlo zase hrát s ostatními. Dětem jsme se snažily domlouvat, vysvětlovat. Rodičům jsem pak o těch situacích říkala,“ vysvětlila.

Po jejím výslechu soudce jednání odročil na květen, kdy vyslechne další dvě obžalované.