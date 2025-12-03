Vyšší daň pro chátrající domy v Žatci nebude, rozhodl soud. Město se nevzdá

O zvýšení místního koeficientu daně z nemovitosti rozhodli žatečtí zastupitelé letos v červnu, kdy jej zvedli na nejvyšší možný, a to hodnotu 5.
Měla to být jakási forma nátlaku, aby vlastníci domů změnili strukturu nájemníků či aby své domy začali opravovat. Ty podle radnice kazí vzhled centra historického města zapsaného na seznam památek světového dědictví UNESCO.
„Jsem rád, že soud nezrušil část týkající se obchodníků s chudobou. Ve druhé části se podíváme na argumentaci soudu a zvážíme další kroky,“ okomentoval rozhodnutí soudu starosta Radim Laibl (ANO). Dodal, že poté, co se s odůvodněním podrobně seznámí, radnice zváží možnost podání kasační stížnosti.
I přes rozhodnutí soudu je nadále přesvědčený, že zvýšení daně pro majitele, kteří se o své domy nestarají a nechávají je roky chátrat, je správné.
„Nás to určitě nezastaví, maximálně přibrzdí o rok. Opatření se jen posune v čase. Upravíme ho a předložíme ke schválení znovu s přihlédnutím na argumentaci soudu,“ dodal.
Procesní vady i nezákonnost
Správní žalobu podala společnost Rydex. Její jednatel Martin Šmíd se u soudu domáhal zrušení celého opatření. Upozornil na údajné procesní vady při jeho schvalování i nezákonnost.
„Právní norma se zneužívá k poškozování vlastníků a bude mít na ně výrazný finanční dopad,“ zmínil mimo jiné u soudu.
Firma v Žatci vlastní sedm nemovitostí. Zvýšení daně by se dotklo dvou z nich, které patří do skupiny zanedbaných budov, jež kazí vzhled města.
Do opravy jedné z nich se prý Šmíd už pustil, u druhé to bude prý trvat déle. Jde o bývalý hotel Družba, který stojí vedle radnice. „Plánujeme tam buď byty, nebo hotel. Pokud bychom ale platili vyšší daň, investice by se nevyplatila,“ řekl.
Před soudem vyčíslil, že u jedné z jeho budov dosud platil na dani 37 tisíc korun, příští rok by to bylo zhruba 370 tisíc korun. „Takové navýšení žádného majitele k opravám nepřiměje,“ upozornil.
Nebezpečí pro okolí
Krajský soud zrušil část opatření, která se týkala právě nemovitostí na území městské památkové rezervace, městské památkové zóny či v jejich ochranném pásmu, u nichž neprobíhá systematická údržba, opravy ani rekonstrukce. Některé z nich jsou podle radnice v natolik havarijním stavu, že představují nebezpečí pro okolí.
Soud vytkl Žatci definování „systematická údržba a opravy“. „Není jednoznačně určeno, v jakém rozsahu má údržba či oprava probíhat,“ zdůvodnil zrušení opatření soudce Václav Trajer s tím, že ani není jasné, kdy taková rekonstrukce začíná a končí – zda je to projektováním, zahájením stavebního řízení či samotnou realizací.