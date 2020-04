Žatečtí skauti na 3D tiskárně vyrábějí celobličejové štíty pro lékaře

Monotónně hučící stroj utichá jen na několik málo hodin v noci, denně vyrobí plastové díly až pro pět štítů.

„Jen samotný tisk pro jeden štít zabere tři hodiny. Tisk probíhá po jednotlivých tenkých vrstvách o výšce desetin milimetru. Tisková hlava se tedy pořádně najezdí, než z plastových vrstviček vyroste celý držák, který se následně upevní na plexisklo,“ popisuje proces Petr Marek.

„Denně tudíž stihneme vyrobit mezi čtyřmi až pěti štíty. Dále musíme nařezat plexisklo. To trvá v řádu desítek minut. Zatím to děláme tak, že během dne tiskneme, odebíráme hotové výtisky a spouštíme nový tisk, a večer nařežeme několik plexiskel pro vytištěné díly a kompletujeme,“ dodává skaut.

Ochranný štít se skládá z čelenky, která drží plexisklo před obličejem, a spodního držáku, jenž ho tvaruje do okrouhlého tvaru. Tisknou se z materiálu PETG.

„Je podobný materiálu, ze kterého se vyrábí PET lahve. Obří výhodou tohoto materiálu je lepší odolnost, pružnost, a tudíž i pohodlnost pro nošení. Právě pohodlnost je pro zdravotníky velmi důležitá, když mají mnohdy štíty nasazené po několik hodin denně,“ vysvětluje Petr.

Materiál kupují na e-shopech. Se sháněním tzv. filamentů, tedy „náplní“, z nichž 3D tiskárny komponenty pro štíty tisknou, prý není zatím problém. Zato plexisklo se stalo nedostatkovým zbožím.

Do výroby se pustili poté, vývojář zveřejnil projekt

„Nejspíše je to tím, že je teď o štíty velký zájem. Nedostatek jsme zatím vyřešili tím, že používáme o něco tlustější plexisklo, než je to doporučované. Výsledek to ale nijak neovlivňuje,“ přibližuje Petr.

Do výroby se oba bratři pustili vzápětí poté, co světově proslulý vývojář 3D tiskáren Josef Průša zveřejnil projekt ochranného štítu pro zdravotníky, podle kterého stroje pracují.

Jelikož poptávka po štítech je obrovská, tak aby se do výroby mohli zapojit i menší firmy a jednotlivci, kteří 3D tiskárnu vlastní, poskytl návod veřejně a vyzval je, aby pomohli pokrýt lokální poptávku. Inspiroval i Petra a Lukáše.

Štíty dodávají zdarma, výrobu financuje žatecké skautské středisko. „Jako skautské středisko jsme se do pomoci zapojovali od začátku koronavirové krize,“ vypráví Lukáš.

„Šili jsme roušky, pomáhali žateckému městskému úřadu s roznosem informačních plakátů pro seniory a jsme zapojeni i do projektu skautské pomoci seniorům. Doufáme, že se nám podaří společnými silami co nejvíc zkrátit toto nelehké období,“ usmívá se Lukáš.

S výrobou štítů pro lékaře pomáhají i v Chomutově

Do boje proti koronaviru se výrobou štítů pustila i Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola v Chomutově.

„Nejprve jsme vyrobili ověřovací sérii deseti kusů, které jsme poskytli na interní oddělení chomutovské nemocnice. Od 30. března, kdy jsem měla zpětnou vazbu od uživatelů, tisknu na čtyřech školních tiskárnách, které má škola k dispozici,“ popsala zástupkyně ředitele školy Vlasta Galuszková.

„Nejsou to produkční tiskárny určené k sériové výrobě, proto kapacita produkce je v desítkách kusů týdně. Místo plexiskla pak používám fólii do kroužkové vazby,“ dodala Galuszková.

Do tisku ochranných štítů se může pustit i kdokoli další, kdo má 3D tiskárnu. Po celé zemi už se zapojili nejen jednotlivci či školy, ale i řada firem a dalších organizací.

Na 3D tiskárně vyrábí zdravotní pomůcky i ČVUT:

