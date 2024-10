Přispěli městu na stavbu domu, odkup bytů drhne. Musíme opatrně, říká radnice

Předchozí záměr prodeje radnice zveřejnila na začátku letošního roku. Nájemníci proto očekávali, že prodej odsouhlasí zastupitelstvo nejpozději na podzimní schůzi. Do tohoto termínu ale radnice nestihla připravit všechny podklady pro samotný prodej.

„Vzhledem k tomu, že byty budeme prodávat pod obvyklou cenou, musíme to mít velmi dobře zdůvodněné, aby nemohlo dojít k trestnímu stíhání zastupitelů a smlouvy nebyly zneplatněny,“ sdělil místostarosta Pavel Pintr (ANO).

Podle jeho slov radnice postupuje na základě metodiky ministerstva vnitra, která stanoví, že záměr musí být zveřejněn po šesti měsících znovu, pokud k prodeji v této době nedošlo. „Samotný prodej bychom měli projednat na zastupitelstvu v prosinci,“ doplnil Pintr.

Že k finální dohodě mezi Žatcem a nájemníky stále nedošlo, některé obyvatele domu štve. „Nechápu, proč to trvá tak dlouho. Nejdřív to byly dohady o cenu bytů. Když se našel kompromis, tak prodej zastupitelé protahují,“ podivila se jedna z nájemnic. Patří k obyvatelům, kteří tady žijí od počátku a mají nájemní smlouvu na dobu neurčitou. Na výstavbu domu v 90. letech prý přispěla přes 150 tisíc korun. „Při současných cenách se to zdá málo, ale tehdy to byly velké peníze,“ dodala.

Nad průtahy se pozastavil právní zástupce nájemníků. „Není mi jasné, proč to v Žatci nejde, když stejné prodeje v jiných městech jdou,“ uvedl na posledním jednání zastupitelů Zdeněk Joukl.

Rekonstrukce? Desítky milionů

V bytovém domě v ulici Dr. Václava Kůrky se třemi vchody se nachází 72 bytů. Zájem o koupi má přes padesát nájemníků. Ostatní byty zůstanou městu. Žatečtí zastupitelé deklarovali, že budou ponechány v městském bytovém fondu. Podle Pintra se tak jejich obyvatelé nemusí obávat, že by je město prodalo soukromníkovi.

Dům se stavěl v druhé polovině devadesátých let, jeho kolaudace proběhla v říjnu 1998. Žatec na jeho výstavbu získal 23milionovou státní dotaci pod podmínkou, že dvacet let nesmí byty prodat. Když tato lhůta uplynula, ozvali se nájemníci, že si chtějí byty od města odkoupit, a očekávali „dobrou“ cenu, řádově desítky nebo nižší stovky tisíc korun.

Mají k nim sice předkupní právo, ovšem neexistuje z té doby žádný právní dokument mezi nájemníky a radnicí o konkrétní ceně.

Znalecký posudek, který si město nechalo vypracovat, stanovil ceny podle velikosti bytu kolem 20 tisíc za metr čtvereční. Vznikl v době, kdy byly ceny nemovitostí vyšponované. Částku odmítli nájemníci akceptovat a nabídli tři tisíce korun za metr čtvereční. Mezi zastupiteli je shoda na ceně mezi 9 až 11 tisíci korun za metr čtvereční. O konkrétních podmínkách prodeje jednotlivých bytů se nadále jedná.

Dům je ve špatném stavu. Není zateplený, výtahy potřebují vyměnit, střechou zatéká, obnovu potřebují nejen společné prostory, ale i samotné byty. Odhad nákladů na rekonstrukci je desítky milionů korun.