Radnice nyní hledá firmu, která střechu na historické budově opraví.

„Historická památkově chráněná stavba bývalého pivovaru je ve špatném technickém stavu. Nejhorší situace je u střechy sladovny, jejíž havarijní stav si vynutil rychlou opravu. Plánovaná rekonstrukce se zaměří na nejvíce poškozené části koruny zdiva, krovu a samotné střešní konstrukce,“ upřesnil mluvčí Žatce Tomáš Kassal.

Oprava střechy sladovny ale není jedinou investicí, kterou město do záchrany pivovaru plánuje. „Dalším objektem, který si vyžádá nezbytnou rekonstrukci střechy, je vodárenská věž. Odbor rozvoje města již připravuje projektovou dokumentaci a následně bude zahájeno výběrové řízení na zhotovitele i pro tuto část areálu,“ doplnil Kassal.

Areál Dreherova pivovaru leží na severním okraji města. Tuto státem chráněnou památku vykoupil Žatec od soukromých vlastníků před několika lety za 27 milionů korun. Tehdejší vedení města nákup rozlehlého a už v té době chátrajícího areálu obhajovalo jednáním s potenciálním investorem, který zde chtěl realizovat velký projekt. Z těchto plánů však bohužel sešlo.

Město má zpracovanou studii budoucího využití, která počítá s vytvořením nové čtvrti pro 3 až 4 tisíce obyvatel. Ta by zahrnovala jak bytové domy a pozemky pro výstavbu rodinných domů, tak i služby pro nové obyvatele. Jde o ambiciózní vizi, která by mohla konečně vdechnout život do dlouhodobě zanedbaného areálu.

Dreherův pivovar je od roku 2015 kulturní památkou. Stavět se začal v roce 1898. Pivo se z něj vyváželo do řady zemí a na začátku 20. století patřil k největším v Evropě. Měl dvě sladovny se dvěma hvozdy, varnu s vodárenskou věží, kotelnou a strojovnou a ležácké sklepy s lednicí a stáčírnou, správní budovu i další hospodářské příslušenství.

Pivo se tam vařilo do roku 1948, poté byl areál využíván ke konzervování. Poslední firmou, která v něm působila, byla Fruta. V současné době je část opuštěná, některé prostory slouží jako sklady.