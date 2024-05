Děti jsme nebily. Někdy nám ujelo nevhodné slovo, hájí se vychovatelky z jeslí

„Rozhodně jsem nikdy žádnému dítěti neublížila, proto nás překvapilo, že nás kolegyně nahrávala. Nikdy si na naše chování nestěžovala, pořád se na nás usmívala,“ vypověděla jedna z vychovatelek. V žateckých jeslích působila přes třicet let a podle jejích slov si na její práci nikdo z rodičů či vedení nestěžoval.

Právě o zvukové nahrávky, na kterých jsou zachycena vulgární slova, přísné rozkazy vůči dětem či plácání, se opírá obžaloba. Souzené ženy je označily za autentické.

„Někdy ve vypjaté situaci jsem použila nevhodný výraz. Prostě jsem to řekla nahlas, nebylo to ale řečeno přímo dítěti s cílem mu nějak ublížit. Někdy mi ten výraz mohl ujet, ale to jsme se bavily mezi kolegyněmi,“ popsala obžalovaná s tím, že péče o děti v jeslích byla velmi náročná.

Bití dětí odmítla i druhá vychovatelka. Popsala, že v jeslích pracovala celý svůj profesní život do důchodového věku a že děti měla velmi ráda. „Připouštím, že jsem občas použila nevýchovné slovo, za to se omlouvám, to je mi líto,“ uvedla.

Odmítla, že by někdy děti za trest zavíraly „na samotku“ nebo je nutily desítky minut sedět na studené zemi. Jídla a pití prý měly dostatek a vychovatelky je nikdy do ničeho nenutily. Pokud některé dítě nemělo některý pokrm rádo, nemuselo ho jíst.

Obě vychovatelky vypovídaly obdobně jako jejich vedoucí před několika týdny, kdy soud začal kauzu projednávat.

Žalobce trojici viní z ohrožování výchovy dítěte. Ke svěřeným dětem se podle něj nevhodně chovaly nejméně od roku 2018 do července 2021, kdy se o dění v jeslích dozvěděli kriminalisté. Na praktiky policii upozornila jedna ze zaměstnankyň, která pořídila i zvukové záznamy. Podle obžalovaných tato kolegyně nezapadla do kolektivu.

Podle obžaloby ženy batolata fackovaly či pohlavkovaly, tahaly je za uši a vlasy. Nepřebalovaly je a nechaly je hodiny v mokrých plenkách. Za trest je také podle spisu zavíraly do místnosti, kde je nechávaly plakat samotné několik desítek minut.

Další formou trestu mělo být, že děti musely sedět nahé v koutě na studené zemi. Pod hrozbou potrestání je nutily do jídla. Dětem obžalované nadávaly, nazývaly je „smrade, hajzle, parchante, trubko, spratku, mrcho“. Posměšnými poznámkami je ponižovaly před ostatními.

Rozsudek v případu zatím nepadl, hlavní líčení bude pokračovat v dalších dnech výslechy svědků.