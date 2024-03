Zápach a hluk, stěžovali si lidé. Výroba izolací se přesune z Žatce do Kadaně

Firma HP Pelzer, která v Žatci od roku 1996 vyrábí akustické izolace do aut a která roky rozčiluje lidi z okolí kvůli hluku, prachu a zápachu, ukončuje ve městě výrobu. Přesune ji do závodu v Kadani, Žatec chce definitivně opustit do konce příštího roku. Rozlehlý areál ale prodat nechce, plánuje zde výstavbu obytných domů a hal na menší výrobu.