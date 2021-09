Žatec chce znát možnosti nechtěného pivovaru, studií napoví investorům

„Chceme mít hotový plán, vize, co vše je tam možné a nemožné,“ uvedl žatecký místostarosta Jaroslav Špička (Volba pro město) s tím, že studie využitelnosti má být i nápovědou pro případné investory.

Areál zahrnuje zhruba 17 tisíc metrů čtverečních pozemků, ty jsou v územním plánu města vyčleněny na individuální či kolektivní bydlení. V současné době je část budov prázdná, část je využívána jako sklady. „Nabízí se tu rozvoj města k severní straně. Dlouhá léta nám urbanistická linka ubíhá k jižní straně,“ zmínil místostarosta.

V souboru budov, z nichž některé jsou památkově chráněné, si Špička dokáže představit vznik obchodní zóny. „Když se podíváme na styl vestavování moderních obchodů do starých zástaveb, jako je to například v Drážďanech, tak si to umím představit i tady. Byly tu i myšlenky na vybudování velkého kongresového centra,“ poznamenal.

Na zhotovitele studie město vypíše vyběrové řízení. Radnice může dostat dotaci až dva miliony korun, pokryje 85 procent nákladů. O příspěvek žádá ministerstvo pro místní rozvoj v rámci výzvy na tvorbu analýz možností využití vybraných brownfieldů.

Dreherův pivovar město vlastní od roku 2017, kdy ho koupilo za 27 milionů od několika vlastníků. V té době prý zástupci radnice jednali s investorem, který měl areál od města koupit a rozvíjet. Z plánů ale sešlo a tři roky se ho město snaží prodat.

Situaci podle Špičky zkomplikovala i pandemie koronaviru. „Žádná konkrétní jednání neprobíhají, zájemci nejsou. V době, v jaké se nacházíme, se ani nedivím. Investoři vyčkávají, jaký posun bude mít ekonomika po pandemii koronaviru,“ konstatoval politik.