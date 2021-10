Restaurace v Chrámu chmele zůstává opuštěná, Žatec sníží nájem na půlku

„Bohužel doba po koronavirové pandemii není pro gastronomii příznivá. Případní provozovatelé se obávají, co ještě nastane. Velkým problémem je také odliv personálu do jiných oborů,“ zmínil místostarosta města Jaroslav Špička (Volba pro město).

Přesto chce radnice výběrové řízení vypsat znovu. Výrazně ovšem změní podmínky. Nájemné 980 tisíc ročně, které stanovil znalecký posudek, chce snížit o polovinu na 480 tisíc korun ročně.

„Necháváme si vypracovat právní analýzu. Jako správní hospodáři musíme dobře zdůvodnit, proč chceme cenu snížit oproti posudku. Čtvrté kolo bychom rádi vypsali ještě během října, tak aby nový provozovatel stihl ještě sezonu firemních večírků v závěru roku,“ podotkl Špička.

Není to poprvé, kdy město podmínky změnilo. Před vypsáním třetího kola přišlo s postupným navyšováním ročního nájemného, kdy první čtyři měsíce provozu by nájemce platil jen deset procent sumy a až pak by částka postupně rostla.

Od ještě razantnějšího snížení nájemného radnice očekává, že se podaří najít nájemce, který restauraci oživí. „Po několika měsících se ukazuje, jak tu provoz chybí. Řada podniků či organizací se dotazuje, kdy bude otevřeno, že nemají kde pořádat akce a zvát hosty,“ poznamenala starostka Zdeňka Hamousová (zvolena za ANO).

Záměr pronajmout Restauraci U Orloje s minipivovarem a dětskou hernou schválilo žatecké zastupitelstvo na začátku letošního roku. Je potřeba najít zkušeného provozovatele komerční restaurace, která zatím příspěvkové organizaci Chrám chmele a piva přinášela spíše finanční ztráty.

V minulosti navštěvovaly restauraci tisíce lidí za rok, velkou část pak tvořili turisté, kteří mířili na prohlídku celého komplexu.

Tradičně návštěvnicky nejsilnější částí roku jsou pro Chrám chmele a piva letní měsíce. Během letošního července a srpna do chrámu přišlo 5 557 turistů. Podle ředitele organizace Karla Havelky je to o dvě desítky lidí více než během loňských prázdnin. „Návštěvnost zajišťovali hlavně čeští turisté, kteří kvůli covidové situaci více cestují po Česku,“ přiblížil Havelka.

Letos poprvé měl chrám během letních prázdnin otevřeno každý den včetně pondělků. Celková návštěvnost areálu se pohybuje kolem 9 až 10 tisíc lidí ročně.