Oprava trati po sesuvu stojí, hotovo bude daleko později. Cestující se zlobí

Cestující počítali s tím, že vlaky na trati mezi Lovosicemi, Litoměřicemi a Českou Lípou začnou jezdit od neděle 4. srpna. Správa železnic (SŽ) však nyní uvedla nový termín – daleko pozdější – počítá s tím, že vše by mělo být hotové až 30. září.

„V těchto dnech se právě finalizuje výběrové řízení na dodavatele stavebních prací opravy železničního náspu v Žalhosticích a jsme před podpisem smlouvy s vítězným uchazečem. Práce odstartují hned po předání staveniště, aktuálně předpokládáme, že se tak stane na začátku příštího týdne. Práce by měly trvat zhruba osm týdnů,“ říká mluvčí SŽ Nela Eberl Friebová.

Lidé, kteří už dva měsíce musí při cestě mezi Litoměřicemi a Lovosicemi neustále přesedat z vlaků do náhradních autobusů, jsou naštvaní, že se uzavírka stále prodlužuje. „Při cestě do Lovosic musím každý den ráno i odpoledne dvakrát přesedat z vlaku do autobusu. Nechají nás už dva měsíce běhat sem a tam a sami nic nedělají, to je opravdu příšerné. Už několikrát říkali, že to bude hotové, a pořád nic,“ zlobí se paní Anna, která vlakem jezdí každý den do práce.

Podle původního vyjádření SŽ měla být trať zprovozněna počátkem prázdnin. Pak se termín posunul na 4. srpna a nyní ještě o dva měsíce později.

Důvodem zdržení je podle Eberl Friebové doba nutná k vypsání výběrového řízení. „Správa železnic se musí řídit zákonem o zadávání veřejných zakázek. Vzhledem k rozsahu stavby muselo nejprve dojít k zajištění potřebných financí, vypracování projektové dokumentace a následnému vypsání tendru na stavební práce. To celé naopak proběhlo ve zrychleném procesu, k sesuvu vlivem přívalových dešťů došlo 2. června. Našim cílem bylo a je, aby se trať opravila co možná nejdříve,“ vysvětluje mluvčí.

Předpokládaná cena stavby dosahuje 23,6 milionu korun.

Obnovovaný násep je na jednokolejné trati z Lovosic do České Lípy, která má v jízdním řádu číslo 087. Místo se nachází v Žalhosticích, kde železniční trať na jedné straně po mostovce překonává frekventované koleje bývalé Rakouské severozápadní dráhy mezi Ústím na Labem a Lysou nad Labem a na druhé straně jedinou silniční spojnici do Píšťan.

