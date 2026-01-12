Opatření funguje především v ranních hodinách, zatímco odpoledne se z přeplněných vlakových a autobusových spojů rychle vytrácí.
Impulzem ke změně byly opakované stížnosti cestujících na hlučné telefonování přes hlasitý odposlech. „Byly to podněty od lidí. Vadí jim situace, kdy vedle sebe slyší telefonní hovor, který by přitom mohl mít dotyčný normálně u ucha,“ vysvětluje krajský radní pro dopravu Tomáš Rieger (ODS).
Podle něj se v posledních letech rozšířil trend telefonování nahlas i v uzavřených prostorech. „Ve veřejné dopravě je to obtěžující, protože jde o uzavřený prostor,“ dodává.
Opatření má prozatím charakter doporučení, nikoli povinnosti, a má vést k větší ohleduplnosti mezi cestujícími. Jenže podle lidí, kteří veřejnou dopravu využívají denně, zatím změna není příliš znatelná.
„Ráno je relativně klid, lidé jsou ospalí a většinou mlčí. Jakmile ale přijde odpoledne, je to stejné jako dřív,“ popisuje Jana, která dojíždí z Litoměřicka do Ústí nad Labem. Podobnou zkušenost mají i další cestující. „Odpoledne si lidé běžně pouštějí videa nebo telefonují nahlas. O nějakém klidovém režimu se moc mluvit nedá,“ říká student Martin.
Chybí upozornění
K pochybnostem přispívá i samotná viditelnost opatření. Přestože doporučení platí už od poloviny prosince, redakce během cestování vlaky i městskou hromadnou dopravou žádné piktogramy, polepy ani výrazná upozornění na klidový režim nezaznamenala. Pokud cestující neznají záměr kraje z médií nebo z jeho webu, jen obtížně mohou tušit, že se od nich očekává změna chování.
Kritika míří také na absenci jednotného postupu. „Jsou tam nějaké obecné výzvy ke slušnosti, ale jinak to nikdo neřeší. Řidiči nebo průvodčí se do napomínání nepouštějí,“ uvádí další z pravidelných cestujících. Podle dotazovaných tak odpovědnost zůstává výhradně na pasažérech.
Kraj si limity současného nastavení připouští. Podle Riegra jde zatím o test, zda lze situaci zlepšit bez okamžitého zpřísnění pravidel. „Samozřejmě to budeme sledovat. Je to v první řadě pokus o nějaké řešení té situace,“ poznamenává.
Kdyby však podle kraje docházelo k opakovanému nebo zásadnímu porušování nového opatření, může se přístup změnit. „Pokud by to někdo porušoval a šli bychom do extrémů, pak by už šlo o porušení přepravních podmínek. V konečném důsledku můžeme dotyčného z přepravy vyloučit,“ upozorňuje radní.