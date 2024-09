Škody budou až 15 milionů, říká šéfka Zahrady Čech zrušené kvůli počasí

Nebyla chyba, že jste akci vůbec spustili?

Nemyslím si to. Komunikovali jsme s odpovědnými orgány, úřady, meteorology, a kdyby přišel pokyn, abychom akci zrušili, udělali bychom to. Takový pokyn nepřišel a doporučení pro mě není pokyn. A kdybychom akci nespustili, byly by škody ještě větší, než jsou teď.

Pokud jde o škody, zmínila jste částku přes 10 milionů. To jsou škody po větru na nemovitostech a stáncích na výstavišti?

Ne, to jsou škody z ušlého výdělku.

Už jsem viděl, že prodejci se snaží nalákat zákazníky třeba na sociálních sítích na masivní slevy na zboží, které nemohli prodat v Litoměřicích. Přemýšlíte o tom, že byste veletrh, až se situace s počasím zklidní, obnovili?

V tuhle chvíli nemáme žádné myšlenky na to, co bychom měli realizovat na podzim pro prodejce. Všem vracíme nájemné za tu dobu, kdy nemohli prodávat. Situace každého je ale odlišná, něco prodají v kamenných obchodech něco na dalších akcích během podzimu… Ani my je v problémech nenecháme a pomůžeme jim s propagací.