Co Hippokratova přísaha?! Lékaře naštvala výzva, aby ordinovali bez respirátorů

„Mrzí nás nelibé reakce některých z Vás, že roušky Vám nestačí a nechcete je, a kdeže jsou slibované respirátory třídy FFP3. Kdepak je ale Hippokratova přísaha?! Vraťte se do ordinací a pomáhejte společně se postavit koronaviru. Děkujeme!“ píše se v páteční výzvě, kterou lékařům do ordinací poslal zdravotnický obor Ústeckého kraje v pátek.

Výzva zdravotnického odboru lékařům

A lékaře tím notně naštval. „Rozčílilo nás to. Doktoři nejsou sebevrazi. Navíc doktor bez sestřičky není v mnohých oborech nic. A pokud sestřička přijde, že nebude pracovat bez ochranných pomůcek, tak to lékař musí respektovat. A i my sami máme právo dle zákona o zdravotních službách neposkytovat péči, pokud se my sami cítíme ohroženi na životech,“ řekl iDNES.cz předseda Sdružení ambulantních specialistů Zorjan Jojko.

Podle něj Ústecký kraj dostal ochranné pomůcky v pátek, další v sobotu, proto nemá vydávat výzvy, ale urychleně konat.

Na druhou stranu Jojko připouští, že pro něj osobně má výzva z úřadu i druhou stránku. „Ten papír je strašný. Zároveň ale nevím, zda se nejedná jen o nějakou izolovanou aktivitu jednotlivce, protože jsme na krajích vytvořili týmy lékařů a komunikujeme s krajskými úřady od pátku na téma ochranných pomůcek a Ústecký kraj se zdá jako jeden z těch aktivnějších,“ dodal lékař.

A právě jako o iniciativě jednotlivců o výzvě hovoří také hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček. „Lidi jsou přetížení, byl to nějaký zkrat,“ řekl iDNES.cz.

Předseda Sdružení praktických lékařů Petr Šonka bere dokument jako zoufalou výzvu. „Do určité míry tomu rozumím, byť teda rozumím i té reakci, kterou to u kolegů vyvolalo – padá i dost peprných výrazů,“ popsal Šonka „Praktičtí lékaři v drtivé většině případů své ordinace nezavřeli a ani to dělat nebudou,“ dodal.

Podle Bubeníčka se situace bude zlepšovat. V neděli kraj rozdělil 1 800 respirátor, 6 200 roušek a 1 335 litrů dezinfekce, a to hygienikům, záchranářům, laborantům a lůžkovým zařízením. Do ordinací praktických lékařů a ambulantních specialistů nikoliv.

Další materiál dorazí do kraje v pondělí. „Nyní probíhá komunikace s Generálním ředitelstvím hasičského záchranné sboru o dodání dalších roušek, kterých má Ústecký kraj obdržet 227 tisíc kusů pro celý region. I díky tomu probíhá další vlna uspokojování potřeb zdravotníků a dalších osob v první linii. Věříme, že další zásilky pomohou uspokojit i další požadavky,“ doplnil Luboš Trojna, vedoucí kanceláře hejtmana.

Jojko i Šonka potvrzují, že nyní probíhá distribuce ochranných prostředků, které přiletěly do Česka o víkendu ze zahraničí. Praktici by tak mohli od pondělí mít zásoby minimálně na 14 dnů, ambulantní specialisté na týden. Lékaři čekají zejména na respirátory třída FFP2, byť původně si přáli nejúčinnější třídu FFP3. Těchto respirátoru je ale nedostatek a podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěch by je měli dostat především nemocniční lékaři na infekčních odděleních. Třída FFP2 sice tedy není nejúčinnější, ale podle Šonky lékaři věří ujištění jak ze strany Světové zdravotnické organizace, tak politiků, že jde o dostatečnou ochranu.

Jak Šonka, tak Jojko upozorňují, že situace ambulancí se může v každém kraji lišit a stále platí, že pokud pacient potřebuje lékaře, měl by jej nejdříve kontaktovat telefonicky.

„Pořád platí, aby lidé nechodili zbytečně do ordinací. My se třeba teď paradoxně setkáváme s tím, že seniory nejvíce trápí, že jim propadne potvrzení na řidičský průkaz. Domáhat se ho v těchto chvílích je opravdu nerozum,“ podotkl Šonka.



Měli by lékaři ordinovat i bez respirátorů?