„Jedná se o jakousi předvýstavu, než celý tento prostor naplníme novou historickou expozicí. Tato výstava tak vznikla ve velmi specifických podmínkách, nemáme totiž výstavní panely ani osvětlovací tělesa a po velké rekonstrukci budovy muzea jsou naše sály zcela prázdné,“ vysvětluje ředitel muzea Tomáš Wiesner.
Příběh litoměřické architektury vypráví výstava prostřednictvím staveb, které kurátoři vybrali nejen pro jejich výjimečnou historickou hodnotu, ale také pro jejich příběh, který se k nim pojí. Představeny jsou skrze množství fotografií a také pomocí osmi velkoformátových modelů, které vytvořil architekt Richard Loskot. „Jsou to jakési ‚obří domy pro panenky‘, jejichž cílem bylo představit jednotlivé litoměřické stavby v jejich chronologii,“ popisuje autor.
Zmíněné fotografie jsou pak vytištěny přímo na stěnách muzea, a to speciální tiskárnou.
|
Kurátorka Daniela Linková popisuje, že muzejníci pokryli všechny epochy architektury, které je možné v Litoměřicích najít, od gotiky přes baroko až po 20. století. „Kromě popisu architektury jsme se v doprovodných textech zaměřili také na osudy jednotlivých domů a jejich obyvatel, protože jsme chtěli přiblížit, co se v těchto stavbách událo,“ dodává.
Některé návštěvníky možná zarazí, že kurátoři do historických epoch architektury zahrnuli i dobu panelových sídlišť. „U paneláku může být sice poněkud zarážející hovořit o výjimečné historické hodnotě a slohové příkladnosti, ale fenomén panelové zástavby není rozhodně jen negativním jevem a do architektury města nepřehlédnutelně zasahuje, proto dostal prostor i na této výstavě,“ vysvětluje Linková.
Muzejníci pak při přípravě expozice mysleli i na nejmenší návštěvníky – v maketách domů jsou připraveny vzdělávací aktivity pro děti, které zajímavým způsobem přiblíží a vysvětlí specifika dané architektury.
„Výstavu o architektuře Litoměřic jsme zvažovali řadu let, ale vždy nás limitoval prostor muzea. To se změnilo po rekonstrukci budovy, kdy jsme si naprosto výjimečně mohli dovolit využít prázdné sály celého muzea, protože plánovaná realizace nové expozice se nevítaně opožďuje,“ popisuje kurátorka.
|
Rekonstrukce historické budovy muzea, která v minulosti sloužila jako radnice, vyšla na 53 milionů korun. Začala v červnu 2021 a dokončena byla o dva roky později. Nová muzejní expozice měla být původně otevřena už v roce 2024. Podle Magdaleny Fraňkové, mluvčí Ústeckého kraje, který je zřizovatelem muzea, se však v průběhu realizace vyskytly problémy v plnění smlouvy a kraj řešil zadání zakázky jinému architektovi. S otevřením nové expozice tak nyní kraj počítá až v roce 2029.
„Termín ukončení výstavy ‚Domy vypráví – architektura Litoměřic‘ proto není dosud znám. Návštěvníci budou mít příležitost k jejímu zhlédnutí až do doby, než prostory muzea zaplní nová expozice,“ doplňuje Gutová.