Dohoda o těžbě kaolinu poblíž Vroutku na Lounsku se vleče, radnice váhá

„Poslední verzi memoranda jsme dostali od právní kanceláře minulý týden. Chceme tam nechat zapracovat ještě další připomínky, které vzešly po jednání s občany,“ shrnul zhruba po dvou hodinách diskuse starosta Jaromír Kubelka (ANO) s tím, že dokument půjde do zastupitelstva na některé další schůzi.

Podle Pavla Lindáka, který s několika dalšími občany na jednání zastupitelstva dorazil, je smlouva absolutně nevýhodná. „Za nás občany bych to shodil ze stolu,“ řekl.

Kritikům těžby chybí důraznější závazek, že těžařská firma postaví objízdnou trasu, která odvede nákladní vozy jezdící mezi lomem a zpracovatelským závodem mimo obytnou zástavbu.

„Sankce, které v dohodě jsou, nejsou pro takovou firmu nijak vysoké,“ naznačil jeden z obyvatel.

O podmínkách dohody se obec s těžaři baví půl roku. S návrhem o spolupráci přišla firma loni na podzim. Od té doby se podmínky mění. Šéf těžařů v pondělí očekával, že zastupitelé smlouvu schválí.

„Předpokládal jsem, že jde už o konečný návrh, který bude nyní zastupitelstvem schválen. Pro nás to znamená určité zdržení,“ popsal po jednání zastupitelstva ředitel hlubanského závodu Karol Holub.

Dokument o spolupráci mimo jiné těžařskou firmu zavazuje pod hrozbou sankcí, aby postavila v kratším termínu objízdnou trasu rychleji, a to maximálně do tří let. Musela by monitorovat stav a kvalitu spodní vody, a pokud by došlo k výchylce ze sledovaných hodnot, těžbu by musela přerušit.

Dohoda řeší také finanční kompenzaci nad rámec zákonných poplatků. Do rozpočtu by Vroutek získal ročně dalších 50 tisíc korun, respektive 150 tisíc korun. Částka by se odvíjela podle množství vytěžené suroviny a po nějaké době by došlo k jejímu přehodnocení.

„Memorandem vycházíme městu vstříc nad rámec podmínek z rozhodnutí o povolení hornické činnosti,“ podotkl Holub.

Skrývkové práce by mohly začít do léta

Obec má na oplátku přestat podávat námitky proti těžbě u různých úřadů a stáhla by žalobu proti rozhodnutí o povolení těžby, které už dříve vydal Český báňský úřad. Soudní spor ale prý zahájení těžby nebraní. S přípravou na otevření lomu proto těžařská firma už začala.

„Přípravné práce nyní zahrnují kácení náletového dřeva. Skrývkové práce (jejich hlavním účelem je odstranit vrstvy materiálu, které překrývají ložisko – pozn. red.) bychom mohli začít do léta a těžba by mohla začít rok nato,“ předestřel Holub.

V místě se nachází přibližně 3,5 milionu tun kaolinu, vytěžit lze zhruba polovinu. Zbytek suroviny leží na vrchu s rizikem sesuvu. Maximální roční kapacita lomu bude 60 tisíc tun ročně. Těžit se má přes třicet let. V lomu se má pracovat osm měsíců v roce. Přes Vroutek má do doby, než bude postavena objízdná trasa, jezdit deset nákladních vozů denně.