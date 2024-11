Město po dvaceti letech asi kývne na těžbu kaolinu, firma slíbila objížďku

Společnost Kaolin Hlubany chce na úpatí Kružínského vrchu mezi Vroutkem a obcemi Skytaly a Vrbička ročně vytěžit až 20 tisíc tun suroviny, která se používá především v keramickém průmyslu. Zásoby ložiska by vystačily zhruba na 58 let.

Průzkum tady proběhl už v polovině 80. let minulého století, na přelomu tisíciletí pak proběhla zkušební těžba, která potvrdila vysokou kvalitu suroviny. K ní se těžaři chtějí dostat už od roku 2006, kdy záměr dobývat oznámili úřadům. Plánovaný lom by měl zabírat území 28 hektarů.

Vroutecká radnice roky záměr připomínkuje a tím otevření lomu oddaluje. Místním vadí nejvíc to, že by nákladní vozy s vytěženou surovinou jezdily pět let po silnici vedoucí přes město, aby se dostaly do zpracovatelského závodu. Měsíčně by šlo o desítky náklaďáků.

„Společnost nyní přišla s nabídkou, že by objízdnou silnici postavili už za dva roky a že by do té doby přes nás jezdily nákladní vozy v menším rozsahu,“ uvedl starosta Vroutku Jaromír Kubelka (ANO) s tím, že jde ze strany těžařů o ústupek. Po dobu těžby by společnost posílala do městského rozpočtu také finanční kompenzaci.

Podle starosty by mělo jít o 100 až 150 tisíc korun ročně v závislosti na množství vytěžené suroviny. Obě strany nyní jednají nad podobou memoranda o spolupráci. „Chceme třeba záruky, že výstavbu objízdné trasy nic nezdrží,“ zmínil Kubelka s tím, že jde o jednu z podmínek, jež si radnice stanovila. O finální podobě memoranda rozhodne místní zastupitelstvo zřejmě ještě letos.

Vyjádření společnosti Kaolin Hlubany se redakci nepodařilo získat.

Pokud těžařská firma na podmínky obce přistoupí, obec na oplátku stáhne od soudu žalobu proti povolení těžby Českým báňským úřadem. Těžařům by tak v otevření lomu zřejmě už nic nebránilo.

Lom chtějí těžaři otevřít v nezastavěné oblasti, jde o místo obklopené lesy a loukami. Těžaři městečku slibují, že dopady otevření lomu budou minimální. Těžit se bude 3,5 kilometru od zástavby na odvrácené jižní straně vrchu.