Školák letos v únoru plánoval, že ve škole, kde tehdy chodil do deváté třídy, nejprve vyvolá chaos výstřelem z plynové pistole. Následně chtěl nožem zaútočit na spolužáky. Zavraždit jich plánoval osm. U soudu prohlásil vinu a projevil lítost.
S šílenou vizí se svěřil svému kamarádovi v pauze mezi dopoledním a odpoledním vyučováním. Varoval ho, aby se dobře schoval, až uslyší střelbu. Žák si to naštěstí nenechal pro sebe a vše řekl třídní učitelce. Škola okamžitě zalarmovala policii, která hocha zanedlouho zadržela, přičemž u sebe skutečně měl plynovou pistoli i nůž.
„Vrchní soud usoudil, že délka původně uloženého trestu neodpovídá zejména závažnosti a okolnostem skutku,“ řekla iDNES.cz jeho tisková mluvčí Eliška Duchková s tím, že soud přihlédl vedle závažnosti také k tomu, že skutek byl jasně plánován, či k možnému následku.
Vyvolám paniku a pak zaútočím. Školák z Děčína měl plán masakru i zbraně
Vrchní soud tak vyhověl státní zástupkyni, která s dříve uloženým ročním vězením za přípravu vraždy nesouhlasila pro „nepřiměřenou mírnost“.
Odvolací soud se pozastavil nad tím, že v Ústí nad Labem vůbec nezvažovali možnost uložit trest ve zvýšené sazbě 5 až 10 let, přestože okolnosti činu byly mimořádně závažné a promyšlené. „Byť nedošlo k dokonání skutku, podmínka pro uložení trestu ve zvýšené sazbě podle odvolacího soudu byla splněna. Krajský soud se však touto možností v odůvodnění vůbec nezabývá a nijak nevysvětluje, proč nemá podmínky tohoto ustanovení za splněné,“ uvedla Duchková.
K vrchnímu soudu se odvolal i sám pachatel. Namítal, že potřebuje především odbornou pomoc. „Je nepochybné, že psychiatrické péče je nezbytná, avšak s ohledem na okolnosti a promyšlenost činu i zamýšlené následky, jakož i s ohledem na závěry znaleckého posudku ohledně osobnosti mladistvého, považuje odvolací soud za nezbytné doprovodit uložené ochranné léčení i trestním opatřením v podobě nepodmíněného odnětí svobody,“ popsala Duchková.
Doplnila, že znalci upozornili na to, že šestnáctiletý mladík si plně neuvědomuje svůj podíl na činu, ani možné důsledky svého jednání.
Rozhodnutí Vrchního soudu v Praze je pravomocné, je proti němu přípustné jen dovolání k Nejvyššímu soudu. To však nemá odkladný účinek, odsouzený si tedy nyní musí začít odpykávat trest.
30. září 2025