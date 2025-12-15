Rok je málo. Vrchní soud zpřísnil trest chlapci, který chtěl vraždit spolužáky

  14:08,  aktualizováno  14:08
Vrchní soud v Praze zpřísnil trest mladíkovi, jenž se chystal vraždit na své základní škole v Děčíně. Jak zjistil portál iDNES.cz, poslal ho do vězení na 2,5 roku. Krajský soud mu původně uložil jeden rok. Tento trest ale podle odvolací instance nebyl odpovídající. Nadále platí, že po opuštění vězení musí nastoupit do psychiatrického léčení.
Mladík, jenž se podle obžaloby chystal vraždit na Základní škole Březiny v...
Mladík, jenž se podle obžaloby chystal vraždit na Základní škole Březiny v Děčíně, na chodbě ústeckého krajského soudu. Kvůli jeho věku není možné ukázat jeho tvář. (30. září 2025) | foto: Miroslava Strnadová, MF DNES

Školák letos v únoru plánoval, že ve škole, kde tehdy chodil do deváté třídy, nejprve vyvolá chaos výstřelem z plynové pistole. Následně chtěl nožem zaútočit na spolužáky. Zavraždit jich plánoval osm. U soudu prohlásil vinu a projevil lítost.

S šílenou vizí se svěřil svému kamarádovi v pauze mezi dopoledním a odpoledním vyučováním. Varoval ho, aby se dobře schoval, až uslyší střelbu. Žák si to naštěstí nenechal pro sebe a vše řekl třídní učitelce. Škola okamžitě zalarmovala policii, která hocha zanedlouho zadržela, přičemž u sebe skutečně měl plynovou pistoli i nůž.

„Vrchní soud usoudil, že délka původně uloženého trestu neodpovídá zejména závažnosti a okolnostem skutku,“ řekla iDNES.cz jeho tisková mluvčí Eliška Duchková s tím, že soud přihlédl vedle závažnosti také k tomu, že skutek byl jasně plánován, či k možnému následku.

Vrchní soud tak vyhověl státní zástupkyni, která s dříve uloženým ročním vězením za přípravu vraždy nesouhlasila pro „nepřiměřenou mírnost“.

Odvolací soud se pozastavil nad tím, že v Ústí nad Labem vůbec nezvažovali možnost uložit trest ve zvýšené sazbě 5 až 10 let, přestože okolnosti činu byly mimořádně závažné a promyšlené. „Byť nedošlo k dokonání skutku, podmínka pro uložení trestu ve zvýšené sazbě podle odvolacího soudu byla splněna. Krajský soud se však touto možností v odůvodnění vůbec nezabývá a nijak nevysvětluje, proč nemá podmínky tohoto ustanovení za splněné,“ uvedla Duchková.

K vrchnímu soudu se odvolal i sám pachatel. Namítal, že potřebuje především odbornou pomoc. „Je nepochybné, že psychiatrické péče je nezbytná, avšak s ohledem na okolnosti a promyšlenost činu i zamýšlené následky, jakož i s ohledem na závěry znaleckého posudku ohledně osobnosti mladistvého, považuje odvolací soud za nezbytné doprovodit uložené ochranné léčení i trestním opatřením v podobě nepodmíněného odnětí svobody,“ popsala Duchková.

Doplnila, že znalci upozornili na to, že šestnáctiletý mladík si plně neuvědomuje svůj podíl na činu, ani možné důsledky svého jednání.

Rozhodnutí Vrchního soudu v Praze je pravomocné, je proti němu přípustné jen dovolání k Nejvyššímu soudu. To však nemá odkladný účinek, odsouzený si tedy nyní musí začít odpykávat trest.

30. září 2025

