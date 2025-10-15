Požár v Českém Švýcarsku u odvolacího soudu. Obžaloba trvá na strážcově vině

Největší lesní požár v Česku, který si vyžádal evakuaci pěti stovek lidí a zásah šesti tisíc hasičů, vypukl u Hřenska v červenci 2022.
Lobotka se k zapálení národního parku doznal v psychiatrické léčebně, následně ale přiznání odvolal. Podle svého vyjádření přiznání v léčebně učinil pod vlivem drog.
Lobotkovi hrozí až 15 let odnětí svobody, státní zástupce pro něj navrhl nejméně dvanáctiletý trest. Stát vznesl nárok na uhrazení škody ve výši 225 milionů korun.
Podle státního zástupce krajský soud nevzal v potaz například to, že obžalovaný svou výpověď v krátké době měnil. „Obžalovaný si zjevně dodatečně uvědomil důsledky a chtěl zvrátit své doznání. K tomu není možné nepřihlížet,“ uvedl.
Při prvním výslechu u policie se lobotka ke všem skutkům plně doznal. Pak svou výpověď změnil. Policistům tehdy Lobotka podle obžaloby sdělil, že požár založil, protože „mu to řekl Hitler“ a „démonické hlasy“.
Soud zprostil obžaloby muže viněného ze zapálení Českého Švýcarska
Za menší požáry založené zjara 2023 na Děčínsku se Lobotka u ústeckého krajského soudu omluvil. Soudní senát dospěl v lednu k závěru, že o mužově vině v případě předchozího rozsáhlého požáru neexistuje žádný přímý ani nepřímý důkaz.
Obžaloba tvrdí, že Lobotkovým motivem ke žhářství bylo to, že musel před lety ukončit působení na pozici dobrovolného strážce a později neuspěl ve výběrovém řízení pořádaném správou parku.
