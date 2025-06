Nechtěli vraždit. Soud výrazně snížil tresty vězňům za surový útok na dozorce

„Vrchní soud jednání překvalifikoval, neboť se neztotožnil s právní kvalifikací soudu prvního stupně,“ sdělila iDNES.cz mluvčí vrchního soudu Eliška Duchková s odkazem na březnový verdikt Krajského soudu v Ústí nad Labem. „Překvalifikování jednání obou obžalovaných pak bylo nutno zohlednit též ve výši uloženého trestu,“ doplnila.

Útok se ve všehrdské věznici odehrál v listopadu 2023. Jeden z odsouzených tehdy přivolal dozorce do cely kvůli údajně rozbité toaletě. Následně ustoupil do pozadí celé události a nechal „úřadovat“ své dva spoluvězně.

Když byl dozorce skloněný nad toaletou, jeden z dvojice ho udeřil zezadu do hlavy a do zad. Následně muže bili jeho vlastním obuškem, pěstmi, kopali ho či rdousili. Nakonec mu sebrali univerzální klíč a s výhrůžkou „ty tady zůstaneš, nebo tady chcípneš“ ho zamkli na cele a utekli na dvůr. Tam se schovali do odpadní jímky, kde ovšem jejich pokus o útěk zhatili jiní dozorci, kteří je zadrželi.

Že byli vězni původně přesvědčení o úspěchu celé dopředu naplánované akce, svědčí fakt, že starší předtím volal své matce, aby se nezapomněla dívat na zprávy.

Vedle násilí proti úřední osobě se muži, s ohledem na skutečnost, že chtěli uprchnout, dopustili také maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání ve stádiu pokusu.

Vraždit (asi) nechtěli, ale do detence patří

Ústecká soudkyně Andrea Martiníková při zdůvodňování prvostupňového rozsudku řekla, že oba byli rozhodnutí opustit věznici i „za cenu ztráty života poškozeného“ a vypíchla, že starší z nich tiskl krk dozorce intenzivně až do chvíle, kdy bezvládně padl k zemi, přičemž i pak dvojice v útoku pokračovala.

Podle vrchního soudu však z jednání není možné vyvodit, že by dozorce chtěli zabít. „Nepodařil se prokázat úmysl obou obžalovaných usmrtit poškozeného, a to ani ve formě úmyslu nepřímého. Útok byl veden s úmyslem zmocnit se klíčů a uprchnout z věznice a intenzita a mechanismus útoků proti poškozenému nedosahovaly takové úrovně, aby bylo možné dojít k závěru, že cílem bylo usmrtit poškozeného,“ uvedla mluvčí odvolacího soudu Duchková.

S čím se však vrchní soud navzdory překvalifikování ztotožnil, je skutečnost, že jsou oba obžalovaní pro společnost nebezpeční a že z vězení by následně měli putovat do detence.

Podle znalců trpěli v době spáchání činu mimo jiné specifickou těžkou asociální poruchou osobnosti, která není léčitelná.

„Vrchní soud zcela v souladu se soudem prvního stupně vzal v potaz vysoký stupeň narušení obou obžalovaných a jejich nebezpečnost pro společnost s ohledem na jejich neléčitelné duševní poruchy a uložil jim oběma zabezpečovací detenci, která se vykoná po trestu odnětí svobody. Délka zabezpečovací detence pak potrvá, dokud to vyžaduje její účel a ochrana společnosti,“ doplnila Eliška Duchková.

Další postup zvážíme, říká žalobkyně

Muži, kteří si ve Všehrdech v době spáchání útoku odpykávali tresty za násilnou trestnou činnost, mají zároveň zaplatit desítky tisíc jako odškodné poškozenému a škodu pojišťovně.

Verdikt vrchního soudu je pravomocný. V případu by ještě mohlo dojít k podání dovolání, kterým by se zabýval Nejvyšší soud. Zda-li se tak stane, zatím není jasné.

„Musíme vyčkat, až nám bude doručeno písemné vyhotovení rozsudku. Pak zvážíme další zákonný postup ve věci,“ řekla iDNES.cz Kateřina Doušová, náměstkyně z Krajského státního zastupitelství v Ústí nad Labem, které původně oba muže obžalovalo právě pro pokus o vraždu.