Vepřín ve vesnici nechceme, protestují lidé. Mají strach z hluku a zápachu

Svůj nesouhlas dali obyvatelé Vrbky najevo při veřejném jednání k posudku o vlivu projektu na životní prostředí, jež se konalo v úterý v podvečer v Budyni nad Ohří, pod niž Vrbka spadá.

Místní nejen z Vrbky, ale i z okolních obcí mají obavy z hluku, dopravní zátěže a hlavně ze zápachu. Celý provoz je totiž navržen jako celoroštové ustájení, pod kterým jsou takzvané kejdové vany.

„K odstraňování kejdy bude docházet zhruba jednou za týden a po jejím zpracování na digestát se aplikuje na pole v okolí,“ uvedl během projednávání Radek Přílepek, zpracovatel dokumentace k vepřínu.

Ředitel společnosti Agro Jesenice Josef Kubiš se snažil nespokojené obyvatele uklidnit tím, že firma použije nejmodernější technologie. „Navržený provoz splňuje všechny parametry v rámci Evropské unie,“ popsal Kubiš.

Pokud by měl vepřín v obci opravdu stát, je podle místních potřeba splnit řadu podmínek. Například snížit počet prasat, trvale zakrýt nádrže na kejdu nebo určit trasy pro dopravu k areálu ve Vrbce. Investor už některé připomínky do dokumentace zapracoval.

„My těch změn ale požadujeme víc a jsou tak zásadního charakteru, že dokumentace, o které se nyní bavíme, neodpovídá tomu, k čemu se investor v minulosti zavázal,“ sdělil na setkání Marek Poch z Budyně nad Ohří, který se stavbou vepřína v podobě, jakou nyní investor prezentuje, rozhodně nesouhlasí.

„Chci požádat Ústecký kraj, který vydává posudek o vlivu projektu na životní prostředí, aby už v tuto chvíli vyslovil nesouhlas s dokumentací a požádal investora o přepracování,“ dodal Poch.

Stejného názoru je i krajský zastupitel Miroslav Andrt (ČSSD). „Jako člen krajské samosprávy budu apelovat na to, aby byl záměr vrácen na začátek a po dopracování byl předložen k novému posouzení,“ podotkl Andrt.

Budyně a její místní část Vrbka však podle něj mají jednu nevýhodu. „Historicky už tady nějaký areál velkochovu stál a toto území nebylo vyňato z územního plánu a navrženo k nějaké transformaci. Investor to má o to snazší,“ poznamenal Andrt.

Převážení kejdy by mohlo poškodit léčivou slatinu

Obavy z výstavby vepřína má také Dominika Ochová z nedalekých Mšeného-lázní. Silnice, po které by měla být vedena doprava, totiž přímo protíná ochranné pásmo přírodní památky Slatiniště Vrbka.

„Je to jedinečný a jediný zdroj léčivé slatiny, který tady těžíme a léčíme jím víc než deset tisíc klientů ročně,“ vysvětlila Ochová. Podle jejího názoru při první nehodě auta převážejícího kejdu vezme slatiniště za své.

Proti výstavbě výkrmny prasat nedávno vznikla i petice, již podepsalo 453 obyvatel Budyně nad Ohří a okolních obcí. Jeden z jejích bodů zmiňuje obavu ze značného poklesu ceny nemovitostí.

Podle některých diskutujících už opadl zájem o koupi zdejších domů. Archy s podpisy místních předali autoři petice zástupci Ústeckého kraje, který se úterního jednání zúčastnil.

Ačkoliv investor přislíbil zapracování připomínek do projektu, místní nepřesvědčil. „Můžu prohlásit za Budyňsko: My vás tady fakt nechceme. Věřte tomu, možná vám to někde procházelo snáz a tady vám to možná projde taky, ale my vás nechceme,“ uzavřel za všechny diskutující Poch.