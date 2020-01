Konec plánů. Vrbenského lázně na ústeckém Střekově jsou opět na prodej

Chátrající objekt přitom zakoupila spolu se sousední sportovní halou teprve v roce 2017. Za obě nemovitosti včetně pozemků tehdy dala 9 milionů a plánovala je i obě vrátit k životu.

„Když jsme oba objekty koupili, mysleli jsme si, že sportovní halu budeme provozovat bez větších investic a lázně budeme postupně opravovat. Ukázalo se však, že hala byla v katastrofálním stavu a vyžadovala mnohamilionové investice do generálních oprav,“ vysvětluje majitel společnosti Miloš Podolský, proč lázně prodává.

„Ty v některých částech haly stále pokračují a nemáme žádnou veřejnou podporu ani dotace. Na opravy lázní nám proto logicky nezbývají prostředky,“ dodává Podolský.

Firma s nimi přitom měla velké plány. S obnovou bazénu sice nepočítala, chtěla tu však vybudovat sál pro společenská, kulturní a sportovní setkání.

Z objektu „vyhnala“ bezdomovce s narkomany, kteří tu pobývali, a odvezla tuny odpadu a sutin.

Brzy otevřela i sousední sportovní halu, kde se hrály futsalové zápasy a později tu vzniklo úspěšné trampolínové centrum, které je dnes hojně navštěvováno mládeží a rodinami s dětmi.

„Sportovní halu neprodáváme. Naším cílem je provozování sportovních a kulturních aktivit na Střekově, kde pro občany a jejich děti nic není. Trampolínové centrum je jen začátek, chystáme i další rozšíření aktivit, chceme vytvořit pestré centrum pro rodinnou zábavu,“ vysvětlil Podolský.

Jaký bude další osud lázní z roku 1931, je teď naopak nejisté. Mnozí lidé by si přáli, aby objekt koupilo město nebo obvod Střekov, který se současným majitelem v minulosti vedl několik jednání.

Schichtovy lázně Lázně navrhl německý architekt Paul Brockardt, který měl za ženu ústeckou rodačku. Stavbu financovala firma továrníka Johanna Schichta a postavila ji k 80. výročí založení společnosti.

Slavnostně otevřeny byly 6. září 1931 a sloužily zaměstnancům firmy i široké veřejnosti. Bazén měl rozměry 25 x 12 metrů a největší hloubku 3,5 metru. Základní vstupné bylo 3 koruny.

Součástí vybavení lázní byly i vanové koupele, sauna, místnosti pro masáže a perličkové koupele. V objektu fungovaly i holičské a kadeřnické salony nebo lékařské poradenství.

Po 2. světové válce byly lázně přejmenovány podle Dr. Bohuslava Vrbenského. Po revoluci byly zprivatizovány a v 90. letech objekt několikrát změnil majitele. Od té doby postupně chátrá.

„Měli jsme rozpracovaný komunitní projekt záchrany lázní formou crowdfundingového financování a dohodu s majitelem, že ho podpoří,“ říká starosta obvodu Petr Vinš (Za lepší Střekov)

„Asi se však rozhodl prodat to dříve, než jsme projekt stihli dokončit. Určitě mu zavolám a pokusím se ho ještě přesvědčit, nicméně částka 5,5 milionu je pro náš projekt příliš vysoká,“ dodává Vinš s tím, že si v budově dokáže představit například kavárnu s galerií a později i saunu nebo wellness.

„To by ale trvalo řadu let a museli bychom na to sehnat sponzory nebo dotace,“ upozorňuje.

Na nabídku prodeje lázní zatím nijak nezareagovalo ani město Ústí nad Labem, které v minulosti o možnosti vykoupení objektu ze soukromých rukou uvažovalo.

„Nabídku jsem ještě neviděl, takže není možné jen tak říci ano, či ne. Musíme to posoudit ve vedení města a bude záležet na více okolnostech,“ sdělil MF DNES k aktuální situaci primátor Petr Nedvědický (ANO).

Majitel by si přál, aby nový investor v lázních zachoval sportovní či kulturní ráz objektu.

„Dovedeme si tu představit i akvapark se saunovým světem. Jsme ústečtí patrioti a záleží nám na zachování unikátní historické budovy, kterou mnozí Ústečané včetně mě zažili funkční a v plném provozu,“ vzpomíná Podolský.

VIDEO: Obnova bývalé lázeňské budovy se zastavila Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

„Bývalé i současné vedení střekovské radnice nám opakovaně vyjadřuje podporu, ale obvod bohužel nemá finanční prostředky ani kompetence k tomu jakkoliv pomoci,“ mrzí Podolského.

Podle něj úroveň života na Střekově klesá. „Před druhou světovou válkou byl Střekov samostatné a bohaté město. Dnes je to jen obvod, který stojí na úplném okraji zájmu vedení města Ústí a chátrá,“ posteskl si Podolský.

„Žukovova ulice vypadá jako tankodrom a do centra Střekova nejezdí již řadu let žádný autobus, i když zde žije mnoho lidí, kteří by autobusové spojení uvítali. S minulým i současným vedením města jsme o situaci na Střekově jednali, ale bohužel neúspěšně,“ podotýká Podolský.