Soud o Bendovi rozhodoval v květnu. Stanovil mu zkušební dobu na pět let, během kterých se musí chovat „řádně“, a zároveň nad ním stanovil dohled.

„Odsouzenému se také ukládá aby se zúčastnil programu sociálního výcviku a převýchovy s názvem Vnímám i tebe a aby poškozeným řádně hradil nemajetkovou újmu,“ stojí v rozhodnutí soudu, které má redakce k dispozici.

Usnesení neobsahuje detailnější odůvodnění, protože Benda i státní zástupce se hned v jednací síni vzdali práva na podání stížnosti.

O Bendově žádosti rozhodovali v Litoměřicích, protože právě v tamní věznici si trest odpykával.

K vraždě došlo v květnu 2017 kolem třetí hodiny ráno. Bendovi tehdy měla vyděšená matka říct, že venku „blázen v dodávce najíždí do aut a snad i lidí“.

Benda neváhal a popadl svou legálně drženou zbraň, vyběhl před dům a na vůz během chvilky vypálil celý zásobník. Poté vyčkal na policisty.

27. května 2017

Řidič, jenž na místě zemřel, byl tehdy pod vlivem drog. Podle vyšetřovatelů se snažil ujet před svými příbuznými, s nimiž se pohádal, a naboural při tom několik aut a minimálně jedné ženě přejel nohu.

Benda se u soudů hájil, že chtěl chránit lidi na ulici a že jednal v nutné obraně. Z vyšetřování ale vyplynulo, že vůz jel v době střelby krokem a nikoho neohrožoval, ani Bendu.

Soudy vyloučily rasový podtext

Při soudu došlo k vyloučení rasového motivu. Bendovi ale nejdříve hrozilo 12 až 20 let, přičemž Krajský soud v Ústí nad Labem ho poslal za mříže na 12,5 roku. Odvolací Vrchní soud v Praze následně čin překvalifikoval na vraždu prostou se sazbou 10 až 18 let, a rozhodl o uložení trestu dokonce pod spodní hranicí – Bendovi dal sedm let.

S tím ovšem nesouhlasil Nejvyšší soud, na nějž se obrátil tehdejší nejvyšší žalobce Pavel Zeman, a nařídil vrchnímu soudu, aby rozhodl znovu. Ten pak muži uložil finálních 10 let.

„Vzhledem k převažujícím polehčujícím okolnostem a poměrům obžalovaného lze učinit ospravedlňující závěr, že odpovídajícím trestem bude trest vyměřený na samé spodní hranici zákonné trestní sazby,“ uvedl k tomu v červnu 2019 předseda odvolacího senátu Martin Zelenka.

Jak uvádí trestní zákoník, člověk odsouzený za vraždu může být podmíněně propuštěný po vykonání dvou třetin trestu. Benda strávil také nějakou dobu ve vazbě, která se do trestu odnětí svobody započítává.