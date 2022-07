Zdrogovaný umlátil ženu kameny a krumpáčem, se žalobcem si muž dohodl 18 let

„Takto dohodnutý trest považuje soud za přiměřený,“ konstatoval předseda senátu Martin Majchrák. Díky uzavřené dohodě neprobíhalo hlavní líčení s dokazováním.

Sláma svoji oběť - šedesátiletou ženu - znal, protože v té době ve městě pobýval a prováděl u ní nějaké stavební práce.

Loni v závěru června v nočních hodinách zdrogovaný vniknul do jejího domu s cílem, že jí sebere peníze z peněženky. Žena se ale vzbudila. Sláma dostal strach, že to oznámí policii. Proto přinesl ze dvora dva kameny a několikrát ji udeřil do hlavy.

Protože žena nepřestávala chrčet, donesl si krumpáč a znova ji mlátil do hlavy.

Pak si přisvojil její platební karty, auto a zmizel. Prostřednictvím karet nakonec utratil bezmála 70 tisíc. Do domu se v následujících dnech ještě několikrát vrátil a ukradl další věci, celkem za 150 tisíc.

Policie ho po několika dnech zadržela v Teplicích.

V rámci skutku podle závěrů vyšetřování spáchal celkem šest trestných činů. Vedle vraždy také například krádež nebo porušování domovní svobody.

Sláma se v jednací síni k činu vůbec nevyjádřil. Pouze řekl, že souhlasí s dohodou a všemi jejími okolnostmi. V současné době je ve vězení za podvod na 18 měsíců. Trest za loňskou vraždu se k tomu stávajícímu přičte.

Soud souhlasil s tím, aby i po aktuálním odsouzení zůstal v mírnějším typu věznice a mohl nadále studovat, případně pracovat. Sláma se totiž za mřížemi začal učit na soustružníka, obdržel dokonce i prospěchové stipendium. Podle státního zástupce se ve výkonu trestu chová příkladně a byla by škoda nedovolit mu pokračovat v nastoupené cestě.

„Snad v tomto procesu budete pokračovat a začnete i reálně pracovat,“ apeloval na muže v závěru jednání Majchrák. Zároveň ho upozornil, že v budoucnu už by si měl trestnou činnost hodně rozmyslet.

V minulosti už byl totiž odsouzen i za loupež a spáchání dalšího zvlášť závažného zločinu by tak u něj vedlo k mimořádnému navýšení sazby.

Pozůstalým má zaplatit odškodné ve výši desítek tisíc korun.