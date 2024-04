Ženu v Teplicích útočník brutálně zavraždil, tělo pak hodil do popelnice

Soud poslal do vazby šestatřicetiletého muže obviněného z vraždy ženy v Teplicích. Útočník si podle vyjádření státního zástupce počínal zvlášť surovým způsobem, proto mu hrozí vězení na 15 až 20 let, případně i výjimečný trest. Bezvládné tělo navíc hodil do popelnice, kde bylo objeveno během uplynulého víkendu.