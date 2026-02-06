Hry, pohyb a stimulace smyslů. Sestry otevřely v Ústí nové volnočasové centrum

  6:00,  aktualizováno  6:00
V Ústí nad Labem otevřelo nové volnočasové centrum Lumi. Sestry Michaela Doubková a Petra Baftijar zde nabízejí unikátní prostor pro smyslové objevování, pohybové kroužky i dopolední klub. Do budoucna plánují nabídku rozšířit o cvičení pro ženy i mezigenerační setkávání dětí se seniory.
Nové volnočasové centrum láká na hry a objevování. Centrum založily sestry Michaela Doubková a Petra Baftijar. | foto: Lenka Dvořáková, MF DNES

Centrum sídlí ve Staré ulici. Je zaměřené především na rodiče s malými dětmi. Nabízí lekce zaměřené na pohyb a smyslové objevování, pravidelné kroužky, dopolední klub i programy pro mateřské školy. Sestry říkají, že myšlenku vlastního centra nosily v hlavě už delší dobu. „Jen jsme hledaly ideální chvíli, kdy se tomu budeme moci věnovat naplno. Zároveň jsme čekaly na vhodný prostor,“ vysvětlila Petra Baftijar.

Obě mají zkušenosti s prací s dětmi i vedením kroužků a shodují se, že právě kontakt s dětmi je pro ně hlavní motivací. „Práce s nimi nás opravdu naplňuje. Je krásné sledovat, když je nějaká činnost zaujme, a vidět jejich pokroky,“ doplnila Michaela Doubková.

Bublinkové válce či svítící podložky

Specifikem centra je senzorická místnost. Jde o zatemněný prostor vybavený světelnými prvky, jako jsou bublinkové válce nebo svítící gelové podložky, které slouží k multismyslové stimulaci dětí.

Bájný Falco doletěl do Bíliny. Unikátní socha je hitem internetu i výletníků

Podle zakladatelek zabere příprava jedné lekce přibližně tři hodiny. „Časově nejnáročnější je úklid, třídění drobných předmětů a dezinfekce všech pomůcek, aby bylo prostředí připraveno pro další skupinu,“ vysvětlila Michaela Doubková.

Centrum je otevřené širokému věkovému spektru. Přijít mohou děti už od deseti měsíců v doprovodu rodičů, ale své si tu najdou i předškoláci. Jednorázové lekce trvají hodinu a stojí 280 korun, u pravidelných pololetních kroužků vychází jedna lekce na 180 korun.

Sestry chtějí nabídku dál rozšiřovat. Do budoucna plánují kromě lekcí, kroužků a klubu nabídnout také cvičení pro ženy a maminky a pronájem prostoru například na narozeninové oslavy.

Zakladatelky by rády v budoucnu otevřely i programy pro seniory. „I oni potřebují procvičovat jemnou motoriku, ale také pohyb. Líbila by se nám i mezigenerační setkání, kde by se potkávaly děti se seniory,“ dodala Michaela Doubková.

Název Lumi znamená světlo a je odvozen z latinského slova lumen – symbolu života a energie.

