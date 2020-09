Orel mouchy nelapá, říká lídr Lepšího severu a někdejší člen ČSSD Klika

S jakým hlavním tématem jdete s vaším uskupením do voleb?

Není žádným tajemstvím, že náš kraj dlouhodobě trápí hlavně sociální problémy a s nimi spojená zvýšená kriminalita, obchod s chudobou, lichva, zneužívání sociálních dávek, sociálně vyloučené lokality a tak dále. Kdo tu žije, tak to dobře zná. To jsou také témata, na která se po volbách zaměříme v první řadě.

Lepší Sever je uskupení několika politických subjektů. Co vás spojuje a proč jste se rozhodli jít do volebního klání společně?

Volební projekt Lepší Sever sdružuje úspěšné lidi z měst, obcí, ale i dalších profesí. Všichni mají reálné zkušenosti při řešení řady specifických problémů. Někde jsou to sociálně vyloučené lokality, někde obchod s chudobou, jinde zase třeba kvalita zdravotní péče nebo ekonomický chod firmy. Náš kraj je různorodý a každý okres má svoje problémy. Myslím, že vůbec poprvé je tady projekt, který není levicový nebo pravicový, ale dává dohromady lidi, kteří chtějí tyto naše problémy reálně řešit. Tahle touha a nadšení jsou něco, co nás spojuje.

V jakých oblastech vidíte největší problémy Ústeckého kraje?

Ty oblasti jsem už víceméně pojmenoval. Hlavní problém je ale v tom, že zbytek republiky si z nás postupně udělal skladiště nejen odpadů – třeba z ostravských lagun, ale také nepřizpůsobivých občanů. Naší snahou teď bude si na vládě vymoci adekvátní pomoc. Není například přijatelné, aby v kraji, kde je nejvíce sociálně vyloučených lokalit, prakticky vůbec nefungovala vládní Agentura pro sociální začleňování. Takových příkladů by bylo víc.

Roky tu ale s komunisty vládnete jako člen ČSSD a roky jste mohl ovlivňovat vedení kraje. Uznáváte tedy, že na vše, co budete v kampani kritizovat, můžete slyšet odpověď: A proč jste to dávno neudělal?

Dosavadní koalice měla před čtyřmi lety jiné priority. Samozřejmě, že jsem mohl ovlivňovat některé věci, ale určitě ne tak, jak bych si představoval. Kdyby vedení kraje bylo tak jednoduché, tak nemusíme mít volby, nebo bychom všechny problémy světa vyřešili během jednoho volebního období. Ale tak to prostě není. Myslím si, že důležitá je možnost pokračovat v započaté práci. Dnes primárně hovoříme o tom, že tady máme výrazný problém se sociálně vyloučenými lokalitami. Podařilo se nám finančně stabilizovat krajské finance i zdravotnictví, takže logicky jdeme teď uklidit do dalšího pokoje. A ukazuje se, že bez změny zákonů a přístupu politiků v Praze se dál nepohneme. Takže proto chceme na kraj dostat nové, ale zkušené tváře a vyjednat změnu přístupu k našemu kraji.

„Členství těm z Lepšího severu zaniklo“ Možnost návratu pod křídla sociální demokracie není pro kandidáty Lepšího severu, kteří pozastavili své členství v ČSSD a nyní kandidují jako nezávislí, v dohledu. Místo o pozastavení členství v sociální demokracii hovoří předseda strany Jan Hamáček přímo jako o jeho zániku. „Jsem přesvědčen, že metoda, kterou členové ČSSD (kandidující za Lepší sever) zvolili, je proti stanovám ČSSD a už teď nejsou členy strany. Pokud někdo kandiduje za jiný politický subjekt, tak mu automaticky zaniká členství,“ uvedl Hamáček při představování programu a kandidátky ČSSD pro krajské volby. Tu s podporou hnutí Zdraví, Sport a Prosperita a Starostů pro kraj vede bývalý dlouholetý poslanec strany a lékař Jaroslav Krákora. Pro zrušení podpory svým členům kolem náměstků hejtmana Martina Kliky a Zdeňka Matouše se vedení ČSSD rozhodlo poté, co údajně „zjistilo, že její zástupci nefigurují ve větším počtu a na vyšších příčkách“ na kandidátce Lepšího severu. „Rozhodli se spojit s uskupením, které z hlediska politiky nemá k sociální demokracii blízko. Nebudeme z peněz ČSSD platit kampaň expravičákům. Oni se rozhodli, že je jim toto bližší než značka ČSSD, a já to respektuji,“ doplnil Hamáček s tím, že se svými bývalými spolustraníky v kontaktu již není. Pokud má strana působit sebevědomě, tak má podle šéfa ČSSD kandidovat samostatně či ve smysluplné koalici, která i po skončení voleb bude prosazovat sociálnědemokratický program. „Je to ale pryč. Teď se utkáme ve standardním politickém boji,“ sdělil Hamáček. Ke zklidnění situace ve straně má za pár měsíců pomoci i řádný sjezd sociálních demokratů svolaný na konec ledna. „Ještě předtím budou okresní a krajské organizace volit kandidáty na sjezd a v případě potřeby si urovnají poměry ve svém vedení,“ uzavřel Hamáček. (men)

Co nejvíce vytýkáte současnému hejtmanovi nebo KSČM?

Já jsem s hejtmanem Bubeníčkem poslední čtyři roky strávil v tandemu, takže dobře vím, jak pracuje. Osobně proti němu nemůžu říct křivého slova. Vážím si ho nejen proto, že pro kraj pracuje s velkou pokorou a poctivostí, ale také proto, že si prošel neuvěřitelně složitou životní situací a zvládl to. Je to silná osobnost a přeji mu z celého srdce, ať si teď užije zasloužený odpočinek.

Přijde vám v pohodě například plakát „Věra neudělá chybu“? Víte, když tato vaše kandidátka Věra Nechybová kritizuje třeba zanedbané ghetto Předlice, napadá jednoho otázka: Proč s tím něco dávno neudělala, když byla primátorka Ústí a pak náměstkyně?

To je ale přesně to, o čem hovořím. Tady se jasně ukazuje, že naše města nebo kraj mají jen omezené možnosti s těmito ghetty něco reálně udělat. Podívejte se, co jsme dostali z Prahy: Agenturu pro sociální začleňování, která více než partnerem byla diktátorem svých vlastních nefunkčních řešení. Anebo se tu do ghetta nastěhovala paní poslankyně z ANO. To byly hezké mediální body, ale co se stalo od té doby? Vůbec nic! A kolikrát naši lidé byli na jednání na ministerstvu práce a sociálních věcí ohledně boje proti chudobě? Víte, kde skončilo oněch slavných 15 bodů proti chudobě? Na webu ministerstva. Tam nám nejsou nic platné. Takže: slogan „Věra chyby neudělá“ mi přijde naprosto namístě, protože ty chyby tady zatím vrší jiní politici.

Jste součástí vládnoucí koalice v kraji. Kraj jste ale dost zadlužili, splácet to budou generace. To je dost průšvih, ne?

Podívejte se na celou věc z trochu jiného pohledu. Všechny kabinety od vzniku republiky říkaly, že lepší sever je pro ně priorita. Ale za těch třicet let se na životě lidí u nás ve srovnání se zbytkem republiky k lepšímu změnilo jenom málo. Přitom my nejsme žádná přítěž. Naopak. Náš region přispívá republikovému HDP čtvrtým největším podílem! A co se týká bohatství? Jsme druzí nejchudší… Uznávám, čtyřicet let drancování nelze zhojit přes noc, vidíte ale ten nepoměr? Kdybychom dostávali spravedlivě peníze za to, co všechno se tu vyrobí, nemuseli bychom si asi tolik půjčovat. I tohle je věc, kterou chceme po volbách zvednout a dojít si pro víc peněz pro náš kraj. A s tím zadlužením to zas takový průšvih není, půjčené peníze neprojíme, ale investujeme. To je velký rozdíl.

Kraj pořád nemá dobrou image, co v této oblasti můžete zlepšit a proč se vám to dosud nepovedlo?

Dost možná to souvisí s tím, že je tady pořád hodně těžkého průmyslu včetně těžby. My všichni asi víme, že tady je neuvěřitelně krásná příroda, stačí se podívat, jak se proměnily Krušné hory. Ale uznávám, že ta propagace kraje dovnitř naší země asi nebyla dostatečná. Podle toho, co vím, tak třeba ze Saska nám ale rostou turistické návštěvy tempem asi 10 procent ročně, což mi nepřijde jako špatný výsledek. Určitě je ale na čem zapracovat. Na podmínkách pro podnikatele v turistickém ruchu, ale i na důsledném hlídání kvality služeb.

Jak moc velký problém pro vás je samostatná kandidátka ČSSD? Partaj vaší část strany, která chtěla koalici Lepší sever, evidentně hodila přes palubu a vedení vám nedůvěřuje… Nebo jak to vidíte vy?

Orel mouchy nelapá.

Troufáte si odhadovat své volební šance?

S našimi lidmi, kteří kandidují za Lepší sever, můžeme pomýšlet na slušný výsledek. O tom jsem přesvědčen. Všichni asi ve skrytu duše doufáme v co nejvyšší číslo, ale nejdřív si to musíme odpracovat.

S jakým volebním výsledkem byste byli spokojeni?

Samozřejmě s takovým, který bude představovat vítězství a sestavení takové krajské vlády, která nám umožní realizovat maximum pro lepší sever.

Konečné složení vedení kraje je často o kompromisu. S kým byste byli ochotni po volbách vyjednávat?

Jsem daleko k tomu, abych před volbami kohokoliv eliminoval z případných koaličních jednání. Budeme jednat s každým, kdo s námi usedne k jednacímu stolu a bude akceptovat naše priority.

Dokážete si sám sebe představit jako hejtmana?

Kdybych nedokázal, nebudu kandidovat na pozici lídra. Jako dosavadní první náměstek hejtmana Bubeníčka jsem nasbíral hodně zkušeností, které bych rád nyní využil ve prospěch kraje.

Váš kolega Matouš z Lepšího severu a z ČSSD si už zajistil místo v teplickém muzeu. Kam byste zamířil vy, kdybyste ve volbách neuspěl?

Já osobně mám práci na městské policii v Litvínově. Letos jsem ještě udělal zkoušky na ministerstvu vnitra, abych mohl vykonávat práci, kterou jsem dělal před odchodem na kraj. Mám se tedy kam vrátit.