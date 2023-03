Policie šetří údajné pokousání člověka vlkem jako šíření poplašné zprávy

„Po vyhodnocení dosud získaných informací zahájili policisté úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu šíření poplašné zprávy,“ sdělila portálu iDNES.cz tisková mluvčí chomutovské police Miroslava Glogovská.

V případu zatím nebyl nikdo obviněn. Policie věc zaregistrovala na základě facebookového statusu jednoho myslivce, který má již tisíc sdílení.

Není jasné, zda policie prošetřuje právě autora tohoto příspěvku, nebo přímo lesníka. „Více informací s ohledem na probíhající prověřování v tuto chvíli sdělit nemůžeme,“ sdělila policejní mluvčí.

Lesník tvrdí, že o události řekl jen svému nadřízenému a záchranářům a že neví, jak se autor příspěvku o všem dozvěděl.

Dál trvá na tom, že ho kousl vlk z pětičlenné smečky. „Kdo jiný by to byl. Přece tam někdo jen tak nevypustí pět československých vlčáků,“ řekl redaktorce.

Skutečnost, že mu ochránci přírody a část veřejnosti nevěří, podle jeho slov negativně dopadá na jeho psychiku. Ruku, kam ho zvíře kouslo, má prý již zahojenou. „Musím ale chodit na injekce proti vzteklině, které jsou bolestivé, špatně je snáším,“ dodal.

Zástupci Agentury ochrany přírody a krajiny mají o incidentu pochybnosti. Krátce po události se vypravil do terénu zoolog a nenašel tam žádné stopy po vlčí smečce.

„Prohlížel to jinde, než se to stalo. Místo jsem mu popsal po telefonu, to se špatně vysvětluje, došel tak jinam,“ podotkl k tomu údajně pokousaný muž.

Incident zintenzivnil tlak na přijetí pohotovostního plánu, který je před schválením. Mimo jiné řeší, že pokud by došlo k nestandardnímu chování, ze kterého vyplývá, že vlk ztratil před člověkem respekt, měl by být podle tohoto plánu z populace odstraněn.