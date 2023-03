Vlk zaútočil na psa a pak mě kousl, tvrdí muž. Nepravděpodobné, říkají ochránci

Podle popisu události pro Českou televizi zmíněný muž spatřil smečku pěti vlků. Ze skupiny se oddělilo největší zvíře a zaútočilo na jeho psa. Muž psa podle svých slov bránil klackem a přitom ho vlk kousl do ruky. Zranění si pak prý nechal ošetřit v nemocnici.

Myslivci volají po rychlém přijetí krizového plánu ve vztahu k vlkům. Dokument připravuje ministerstvo životního prostředí. „Měl by řešit, jak se budeme chovat v těchto situacích a jakým způsobem budeme problémové jedince eliminovat z populací,“ řekl předseda Českomoravské myslivecké jednoty Jiří Janota.

Ochránci přírody se však k příběhu staví rezervovaně. „Je dost nepravděpodobné, že se to stalo tak, jak to bylo popsáno. U každého zvířete, které se chová nějak nestandardně, tomu předchází delší pozorování, že se pohybuje v blízkosti vesnic, přibližuje k lidem a vyvrcholí to třeba agresivním jednáním. V této oblasti smečku monitorujeme několik let a dodneška jsme žádné problematické jednání nezaznamenali,“ uvedl Miroslav Kutal, koordinátor projektu Šelmy z hnutí Duha.

Agentura ochrany přírody, která koordinuje Program péče o vlka obecného v Česku, zjišťuje okolnosti. „Snažíme se zjistit, co se ve skutečnosti stalo,“ sdělila na svých webových stránkách s tím, že zintenzivní monitoring oblasti.

Případem se zabývají i kriminalisté. Ti se o údajném napadení nedozvěděli přímo od zraněného muže, ale až ze sociálních sítí, kde trochu jinak příběh vylíčil jeden z myslivců.

„Prověřujeme všechny okolnosti, které s případem souvisejí, abychom mohli vyhodnotit, zda došlo k protiprávnímu jednání,“ nastínila tisková mluvčí chomutovské policie Miroslava Glogovská.

Ani přes opakované pokusy se redakci nepodařilo napadeného muže kontaktovat.