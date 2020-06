Vlakem na výlet: do Děčína za zámeckými krásami i zvířecím světem na skále

Ta poloha vás prostě musí nadchnout. Děčín se rozkládá na soutoku řek Labe a Ploučnice a na rozhraní národního parku České Švýcarsko a Českého středohoří. Vítejte v jednom z nejzelenějších měst v republice, kde krásné výhledy doplňují zajímavé turistické atrakce, které se nacházejí jen kousek od sebe. Během jednoho dne je tak možné zvládnout prohlídku zámeckých komnat i zoologické zahrady a to vše korunovat dobrodružným výstupem po via ferratě, která se stejně jako zoo nachází na Pastýřské stěně. Do města se přitom snadno dostanete vlakem.

O zámku se dá říct, že je to jakýsi strážce města. Majestátně se tyčí na skále na pravém břehu Labe, jako by shlížel a kontroloval, co se pod ním děje. Není to přitom tak dávno, co se v jeho zdech rozléhaly vojenské povely – před rokem 1989 totiž sloužil jako sídlo okupačních vojsk, jejichž přítomnost se na památce dost neblaze podepsala. Během posledních třiceti let se však děčínský zámek z nevzhledných kasáren opět proměňuje v reprezentativní sídlo. A jeho půvab už zase láká výletníky zblízka i zdaleka.

Dnešní podobu získal zámek za vlády hraběcího rodu Thun-Hohensteinů. Thunové vlastnili děčínské panství přes tři sta let, až do roku 1932. Zámek přestavěli dvakrát. Současný barokně-klasicistní vzhled pochází z přelomu 18. a 19. století. Od té doby má také svou charakteristickou dominantu – štíhlou hodinovou věž.

Několik prohlídkových okruhů

Na zámku nabízejí několik prohlídkových okruhů. Zavítat můžete do soukromých komnat knížete Františka Thuna, někdejšího premiéra rakouské vlády a místodržícího Českého království, nebo se seznámit s barokními perlami zámku a projít se po nejcennější části zámeckého areálu včetně velkolepé barokní konírny.

Za prohlídku stojí také výstavy historických kočárů nebo hodinových strojů. V letní sezoně nabízejí na zámku kostýmované prohlídky s Černým rytířem či dětské prohlídky zvané Za tajemstvím zámeckých dětí. Ty jsou určené malým návštěvníkům ve věku od 4 do 12 let.

Vlakem do Děčína Děčín zastávkou přímých rychlíků Českých drah z Prahy, ve kterých jsou zařazeny moderní vozy s klimatizací, zásuvkami a třeba i připojením k Wi-Fi. Pro výletníky je ale možná ještě důležitější, že se v rychlících dají vozit i kola. Cesta z Prahy do Děčína je bez přesedání a trvá necelé dvě hodiny. V Praze lze přesednout na rychlíky a expresy do nejrůznějších koutů naší země od Chebu po Ostravu nebo Brno.

Oblíbená je i prohlídka parkánu a sklepení – možná i proto, se koná pouze párkrát do roka, a má tak jakýsi punc výjimečnosti. „S dětmi jsme se vydali na prohlídku podzemí zámku, a viděli ho tak vlastně z úplně jiné strany,“ vzpomíná na návštěvu děčínského zámku Jana Novotná z nedalekého Velkého Března.

Úchvatné zámecké zahrady

Úchvatné jsou také zámecké zahrady. Růžová byla založena už na konci 17. století během velké barokní přestavby zámku za hraběte Maxmiliána Thuna. Procházka mezi záplavou růžových květů patří k nejsilnějším zážitkům, které návštěva děčínského zámku nabízí.

Neméně působivé jsou ovšem i Jižní zahrady – i s ohledem na to, co všechno od svého vzniku v 18. století zažily. Nejbolestivější bylo 20. století, kdy se pět teras vystavěných počátkem 19. století muselo vyrovnat s přítomností vojáků. Ti dokázali místo „vyšperkovat“ stájemi, vepřínem, garážemi, nástupištěm nebo dílnami. V době, kdy tu pobývala sovětská armáda, byla v zahradnickém domku dokonce zřízena porodnice. Teprve nedávno se zahradu podařilo dostat do podoby, která zase dovoluje obdivovat zdejší krásy.

„V kvetoucích zámeckých zahradách jsme si užili slunce i zdejší květenu. Určitě se sem ale ještě vrátíme, abychom si prošli i zámecké komnaty,“ plánuje další návštěvu Jana Novotná.

Přes 150 druhů zvířat

Až se nabažíte historie, kostýmovaných prohlídek či omamné vůně květin v zámeckých zahradách, není nic jednoduššího než se vydat přes Labe do zoo. Návštěvníky je hodnocena jako jedna z nejhezčích zoologických zahrad v Čechách. Je totiž zasazená do pěkného a klidného městského lesoparku na Pastýřské stěně nedaleko vyhlídky, z níž je nádherný pohled na protilehlý zámek a řeku Labe.

Zoo Děčín - Medvěd Kamčatský

Zahrada chová přibližně 450 zvířat ve více než 150 druzích. Návštěvnickou pozornost si nejvíce vychutnává medvěd kamčatský Bruno. Nedávné uzavření zahrady kvůli epidemii koronaviru proto nesl velmi těžce. „Je to takový showman, rád se předvádí a pozornost lidí si přímo užívá. Po znovuotevření zahrady už je zase ve svém živlu. Může se předvádět a má z toho radost,“ líčí s úsměvem mluvčí zoo Alena Houšková.

Zoo se specializuje na chov vzácných a méně známých druhů. K vidění tu je takin indický, makak chocholatý, tapír jihoamerický, levhart obláčkový, jeřáb mandžuský či lemur vari červený. U tohoto kriticky ohroženého zvířete se nedávno dočkali přírůstku, a to hned dvojnásobného. Dvojčata přišla na svět v březnu, zoo je však ukázala až na konci dubna. „Radostnou novinku jsme z pochopitelných důvodů nějaký čas tajili, dokud jsme si nebyli jistí, že nenastanou poporodní komplikace,“ vysvětluje Alena Houšková.

Obyvatelkou děčínské zoo je i lama vikuňa, která nosí nejjemnější srst na světě. Když o ni během nutného ostříhání přijde, vzbudí to mezi návštěvníky pozdvižení. „Nejvíc mě rozesmály ostříhané lamy, které byly opravdu legrační. Hodně mě bavily i dřevěné prolézačky a lanový park,“ popisuje osmiletá Viktorka.

Dětské atrakce

Právě množství dětských atrakcí a naučných stezek dělá z děčínské zoo ideální tip na rodinný výlet. „V zoo se nám líbilo velké množství interaktivních prvků pro děti. Naše děti se díky nim ani na vteřinu nenudily a po prohlídce zvířat jsme strávili další hodinu na velkém hřišti, které je součástí areálu,“ podotýká Pavel Lukeš z Ústí nad Labem.

Dětské prvky oceňuje i Petra Malá z Prahy, maminka osmileté Viktorky. „Děčínská zoo je menší, a tak ji lze projít v klidu během odpoledne – i s neustálým čekáním na děti, které musejí vyzkoušet snad všechny atrakce, které trasu lemují. Výhodou zoo je také velké množství stromů, které i během slunečného a horkého dne vrhají příjemný stín. Zajímavý pohled na zvířata nabízí lávka nad výběhem divokých prasat,“ líčí Petra Malá.

Součástí děčínské zoologické zahrady je expozice Rajské ostrovy, byť se nenachází přímo v jejím areálu, ale v centru města v Teplické ulici. Přístupná je od roku 2006 a setkáte se tu s exotickými živočichy a také s největším akváriem v Ústeckém kraji. Žije tu mimo jiné perutýn ohnivý – ryba s typickým červeným zabarvením, která je ovšem velmi jedovatá.

Šestnáct tras

Má 16 různých cest různé obtížnosti o délce 150 až 170 metrů a patří k nejnavštěvovanějším místům v Děčíně. Řeč je o ferratových trasách na Pastýřské stěně. Prvních pět jich bylo zpřístupněno v dubnu 2014. „Nejtěžší nebylo ani tak je naplánovat a postavit, nejvíc času zabralo skálu zbavit náletových dřevin a vyčistit,“ uvedl během slavnostního otevření jejich autor a horolezec Karel Bělina, který se mimo jiné podílel na plánování a stavbě ferraty v italských Dolomitech.

Děčínská ferrata Pastýřská stěna

Adrenalinový zážitek v samém srdci města – což z něj mimochodem dělá republikový unikát – v podobě zdolání zajištěných horolezeckých tras si mohou dopřát nejen dospělí, ale i sportovně zdatné děti. Odměnou je neuvěřitelný výhled na protilehlý zámek a také údolí Labe.

Něco pro posilnění

A aby návštěva Děčína proběhla se vším všudy, nezapomeňte se posilnit v restauraci Kocanda, která se nachází nedaleko zámku na pravém břehu řeky Labe. Vedle cenově příznivých jídel z denního menu si pochutnáte na české klasice říznuté moderní gastronomií i specialitách, jako je třeba hamburger. Pro děti tu navíc postavili hřiště s řadou prolézaček.