Vinaře letos potrápilo počasí, po velkém suchu hrozny hnily kvůli dešťům

„Jaké bude víno? To je ještě daleko, něco ještě kvasí, je to takové miminko. Počkejte do Vánoc,“ uvedl například František Kupsa z Žernoseckého vinařství.

Opatrná je i Lenka Popovič z Vinařství pod Radobýlem, kde se víno pěstuje na 12 hektarech. „Tento rok byl z hlediska počasí složitý. Na jaře bylo velké sucho, ale největší potíží na Litoměřicku byly na počátku sklizně velmi intenzivní dešťové srážky. To není pro vinaře ideální stav. Nám se podařilo mít vinice zdravé, tak jsme i ty intenzivní deště přečkali a hrozny byly zdravé. Ale nebylo to pravidlo v okolí,“ sdělila Popovič.

Na svazích Radobýlu se pěstují odrůdy Mopr, Ryzlink rýnský, Rulandské bílé, Rulandské šedé, Tramín, Muškát žlutý a rovněž modré odrůdy Fratava a Pinot Noir. A podle vinařky se podařilo udržet zdravé hrozny tím, že se vinařství přihlásilo do systému integrované produkce, což znamená, že se zde například chovají šetrně k půdě.

„Také používáme ekologické postřiky a včas jsme je použili. Hlavní dík patří naší vinařce Haně Líbalové. Díky ní jsme stříkali včas, révu tak udrželi a nezačala hnít. Druhým faktorem je to, že pěstujeme odrůdy pozdnějšího charakteru, proto jsme nemuseli hrozny sbírat začátkem září, kdy byl déšť velmi intenzivní. A sbírat po dešti znamená, že si naředíte cukry. To jsme nemuseli a u nás to dopadlo hezky,“ předpověděla Popovič.

Podle ní u letošních vín budou kyselinky v některých případech nižší, než by si vinaři přáli, ale s cukernatostí problém není. „Nicméně víno je živá věc a celý proces je složitý a člověk se nechá překvapit výsledkem. Myslím, že jsme se dopracovali k zajímavé kvalitě a očekávám, že výsledek bude opravdu pěkný,“ sdělila Popovič.

Pavel Hrabkovský z Velkých Žernosek míní, že letošní úroda vína bude průměrná a nepůjde o žádný výjimečný rok.

„Letošní vína budou rozhodně sušší a budou mít menší obsah alkoholu. Je to počasím, celé prázdniny bylo sice celkem hezky, ale bylo málo vody. A vinaři potřebovali déšť, aby se hrozny nalily vodou, ale stále bylo sucho,“ naznačil Hrabkovský, který na vinicích pěstuje odrůdy Müller Thurgau, Ryzlinky a Hibernaly.

I on nebyl šťastný z dešťů, které narušily začátek sklizně. „Ve finále, když jsme sluníčko před sklizní potřebovali, vydatně pršelo. Hrozny jsme tak nemohli sklízet, protože máme vinohrady pod Radobýlem. Ve chvíli, kdy spadne 10 milimetrů vody za den, se na vinice dva tři dny nedostaneme. Hrozny začaly strašně rychle hnít, začaly v nich padat cukry, protože se ředily vodou. Padala i kyselinka a celá kvalita hroznů šla nízko. A září bylo studené, cukry se už nevytvořily,“ zhodnotil Hrabkovský.