Vinaři čekají slabší sklizeň. Někteří kvůli rostoucím nákladům zvýší ceny

„Na hodnocení letošní úrody je ještě brzy, teprve uvidíme podle výlisnosti, tedy množství litrů moštu vylisovaného z původní váhy zpracovávaných hroznů. Už teď je ale jasné, že proti loňskému roku bude slabší, počítám asi o 10 procent,“ konstatuje vinař Pavel Hrabkovský z Velkých Žernosek.

„Naše produkce je kolem 35 tisíc litrů ročně, naplníme asi 10 tisíc lahví, zbytek prodáme jako stáčené víno,“ doplnil vinař.

I přes stále se zvyšující náklady, kdy se například cena lahví od loňska zvýšila až o 15 procent, zatím vinařství neuvažuje o zdražení.

„Jsem zastáncem toho mít radši víno prodané, než abychom zdražili a zůstalo nám ve sklepě. Vína prodáváme průměrně za 150 korun za lahev a myslím, že je to adekvátní cena,“ poznamenal Hrabkovský.

Stejná jako loni zůstala i cena burčáku, který o víkendu nabízel na žernoseckém vinobraní, za litr se platila stovka. „Slyším názory, že by si lidé koupili burčák i za víc, ale já bych za něj takové peníze nedal. Stovka je tak akorát,“ zmínil vinař.

Zdražit se od příštího roku naopak chystá Dalibor Mikulenka, majitel žernoseckého Rodinného vinařství Mikulenkovi.

„Jestliže jsou vstupy vysoké, nemůžeme prodávat pod cenou. Cenu zvedneme o 5 až 10 procent,“ uvedl s tím, že lahev bílého suchého vína Hibernal teď prodávají za 190 korun, lahev vína Mopr z loňské sklizně za 230 korun.

„Celou naši produkci, což je asi 13 tisíc lahví vína a 5 tisíc litrů burčáku, si prodáme sami ve vinařství a nemám obavu, že ho lidé za vyšší cenu nekoupí,“ podotkl Mikulenka.

Vinař: K rostlinám přivedeme vodu

Se zvýšením ceny svých vín počítají i v Českém vinařství Chrámce na Mostecku. Důvodem jsou tak jako jinde vysoké náklady na energie a další vstupy. „U dražších vín, která stojí 350 korun za lahev, cenu zachováme, u těch levnějších okolo stokoruny zdražíme asi o 10 procent,“ uvedla jednatelka zdejšího vinařství Kateřina Kreisinger.

Za stejné ceny jako loni budou milovníci vína i nadále nakupovat u Vičického vinařství Mikulášek z Března na Chomutovsku. „Lahev u nás stojí 250 korun, a kdybychom zdražili, bojím se, že víno lidé nekoupí,“ říká spolumajitel vinařství Jakub Mikulášek.

„Úroda není letos dobrá, začali jsme lisovat burčák a místo několika tisíc litrů to budou tak dva, což je jen 30 procent proti předchozím letům,“ přiblížil úrodu s tím, že se na ní podepsalo velké sucho. „Podnikáme kroky, abychom dotáhli kapkovou závlahu k rostlinám. Kdybychom ji měli už letos, úroda by byla podstatně lepší. Ale už jsme se naučili s vrtkavostí přírody žít, jinak to nejde,“ doplnil Mikulášek.