Vichr zničil oblíbenou farmu na Ústecku, majitelé se obávají o budoucnost

„Nevím, jak to s námi bude dál. Snad to nebude náš konec, snad se z toho dokážeme vzpamatovat,“ rozhodí majitelka farmy Ivana Zecková bezmocně rukama. Za ní leží zničená králíkárna, o několik metrů dál se povaluje torzo voliéry pro ptáky.

Ale to nejhorší odtud ještě není na první pohled vidět. Stačí však udělat pár kroků, vejít do stáje a zvednout oči. Naskytne se pohled na zcela zničenou střechu.

Jakkoli se může zdát, že pondělní vichřice Sabina byla ve srovnání s jinými regiony k Ústeckému kraji relativně milosrdná, jsou místa, kde nadělala spoustu paseky a kde kvůli ní mluví o katastrofě. Jako třeba právě tady.

Na oblíbené farmě, která veřejnost, hlavně rodiny s dětmi, láká na spoustu akcí i netradiční zvířecí obyvatelstvo. Můžete tu totiž vidět třeba i klokana.

„V pondělí před polednem mi volala kolegyně, že se bortí střecha. Jako kdyby přišla nějaká vlna větru od sousedních Brozánek. Stačila chvilička a zbyla tahle spoušť. Společně jsme to tady všechno obrečeli,“ popisuje Zecková.

Její manžel Zdeněk mezitím vylézá na střechu, aby sundal případné další uvolněné kusy.

„On je u dobrovolných hasičů. Ti nám tu pomáhali hned v pondělí sundávat trosky. Některé kusy se našly u sousedů zabodané do trávníku. Můžeme být jenom rádi, že to nikoho nezabilo,“ pokračuje žena s tím, že ani žádné zvíře naštěstí neutrpělo újmu.

Nový domov králíci našli v přepravníku na koně

„Králíci teď mají domov v přepravníku na koně. Akorát jsme tu králíkárnu pořídili teprve v létě. Ptáky jsme už v neděli přemístili do vnitřních klecí, protože se větší vítr čekal a oni by se plašili a pomlátili by se. Koně i všichni ostatní jsou také v pohodě,“ vypočítává Ivana Zecková.

Jenže další problémy teď kvůli střeše ještě mohou přijít. Obnažený objekt slouží především jako sklad pro seno. Všichni se proto teď modlí, aby nepršelo a bylo čím krmit. V části pak je zázemí malé pískové jízdárny, která teď logicky nemůže být v provozu.

„To nás připraví o důležitý výdělek. Ta střecha… to je prostě šílené,“ hlesne Zecková.

„Na novou nemáme našetřeno. Dívala jsem se po nějakých pojistných smlouvách, ale plnění nebude stačit. Přitom se nám zrovna dařilo tak dobře. Rozestavěli jsme novou jízdárnu. Od února jsme přibrali zaměstnance. A teď tohle,“ dodává farmářka.

Neskládá ale hlavu. Od pondělí už se jí ozvalo několik lidí prostřednictvím Facebooku, že mají zájem přispět a s organizací případné sbírky prý je připravena pomoci obec.

Vítr poškodil i další místa

Podle energetiků, kteří v pondělí v Ústeckém kraji na několik hodin vyhlásili kalamitní stav, byla v souvislosti s vichřicí Sabina nejhorší situace v krušnohorské části Chomutovska, konkrétně u obcí Vejprty a Kovářská, a pak také na Děčínsku, v oblastech Šluknovského výběžku a Českého Švýcarska. Strážci národního parku po celý dnešní den zjišťovali škody.

„Žádáme návštěvníky, aby nevstupovali do lesa, a to ani po značených turistických cestách,“ stálo na webu národního parku. Toto doporučení ohledně lesů platilo po celý den na celém území kraje.

Stovky výjezdů zaznamenali kvůli silnému větru hasiči. V drtivé většině kvůli spadlým stromům či poškozeným střechám.

Své o tom ví třeba i Gymnázium J. A. Komenského v Dubí na Teplicku. Tamní žáci dostali v pondělí ředitelské volno z preventivních důvodů a v úterý museli zůstat doma právě kvůli poničené střeše a popadaným stromům. Do lavic se vrátí až ve středu, kolem budovy školy ale dál platí několik omezení.