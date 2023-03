Město zrušilo nájemné za psy a kočky, po upozornění státu ho zvedlo lidem

„Bohužel zvýšení nájemného přichází ve špatné době, kdy se všechno zdražuje a lidé platí několikanásobně vyšší energie, ale je to nutné. Dlouho jsme měli nastaveno extrémně nízké nájemné, a pokud bychom nepřistoupili k navýšení, neměli bychom v budoucnu dostatek prostředků na investice do oprav bytového fondu,“ řekla starostka Jitka Gavdunová (ODS) s tím, že nájemné se zvyšuje o inflaci.

V příhraničním městečku žije přes tři tisíce obyvatel. Vejprty mají ve svém majetku 700 bytů, což je ve srovnání i s většími městy hodně. Doposud se nájemné pohybovalo kolem 40 až 50 korun za metr čtvereční za měsíc. To je podle starostky velmi nízká cena.

„Paradoxně jsme měli nájemné v sociálních bytech, kterých máme patnáct, vyšší, než je tržní nájemné v panelových domech,“ upozornila starostka Vejprt.

Na nízké nájemné dostala radnice před časem upozornění od ministerstva financí, a to ve smyslu, že městem stanovený nájem je hluboko pod tržním nájmem, a to je v rozporu se zákonem o obcích. „Ministerstvo nám vytklo, že neplníme funkci řádného hospodáře. Stav jsme museli řešit,“ uvedla Jitka Gavdunová.

Nynější navýšení je tak zhruba o 15 až 20 korun za metr čtvereční za měsíc. „V některých domech, kde proběhla v nedávné době nějaká investice, jsme zvedli nájemné už na začátku letošního roku, na ně se dubnové navýšení o inflaci už nevztahuje,“ upozornila starostka.

Nájemné za zvířata se v budoucnu vrátí

Nájem se zřejmě bude zvyšovat i v dalších letech, kopírovat bude inflaci. „Naším cílem je posunout se v tomto volebním období k 65 až 70 korunám, abychom byli schopni investovat do oprav bytového fondu,“ objasnila následující plány Gavdunová.

Aby nájemníkům město alespoň trochu ulevilo, zrušilo paušální poplatek za úklid veřejných prostor, který je ve výši 85 korun. Radnice také ustoupila od nájemného za psy a kočky, které zavedlo před rokem. Měsíčně šlo o 100 korun za kočku a 200 korun za psa nad rámec běžného poplatku daného vyhláškou, a to u každé nové nájemní smlouvy či nového zvířete.

„Po roce jsme si to vyhodnotili a zjistili jsme, že vybíráme stokorunu za jednu kočičku, a to nebylo určitě naším cílem potrestat jednoho člověka s jednou kočkou. Cílili jsme na lidi, kterým nevadí si vzít do bytu deset dvacet koček nebo psů,“ vysvětlila Gavdunová důvody pro zrušení poplatku.

Velké množství zvířat v bytě přináší specifické problémy. Nepříjemný zápach či hluk, nepořádek ve společných prostorech, a tedy vyšší náklady na úklid. Sousedé takových nájemníků se obraceli na zástupce města, aby s tím něco udělali. Některé byty zůstávaly po takových chovatelích zničené a náklady na opravy byly vyšší než kauce.

Po loňském zavedení nájemného za psy a kočky se na radnici snesla vlna kritiky, a to zvlášť poté, co novinku popsala celostátní média. „Zavedli jsme to už na začátku roku, ale média se toho chytla v nešťastné době po vypuknutí konfliktu na Ukrajině. Lidi nám nadávali, že v takové době řešíme psy a kočky. Chodilo nám velké množství e-mailů, lidé volali z celé republiky, mnoho vzkazů bylo i dost vulgárních,“ zarazilo starostku.

Obyvatelé městečka se podle ní rozdělili na dva tábory. „Tábor, který nás plácal po zádech, protože má problémů se psy a kočkami dost. Tábor pejskařů a kočkařů nám zase nadával. Bohužel si někteří ani nepřečetli důvody, které nás k tomu vedly, a ani to, že to platilo na nová zvířata a nové nájemníky.“

Po čase se chce radnice k tomuto typu nájemného opět vrátit. „Ke zpoplatnění se zcela jistě vrátíme a budeme reflektovat dosavadní zkušenosti. Budeme diskutovat, od jakého množství zvířata zpoplatníme,“ dodala starostka Vejprt Jitka Gavdunová.