Záchrana cenného varnsdorfského kostela z glazurovaných cihel pokračuje

Červený kostel ve Varnsdorfu Je bývalým kostelem Německé evangelické církve.

Postaven byl v novogotickém slohu.

Jde o unikátní stavbu z glazurovaných cihel.

Stavba byla zahájena v roce 1904.

V prosinci 1905 byl vysvěcen a byl pojmenován „Kostel míru“.

Po skončení druhé světové války byl konfiskovaný kostel předán do užívání Církvi československé.

Od šedesátých let 20. století chátrá.

V době normalizace nastal úplný úpadek kostela.

V roce 2015 získalo objekt do vlastnictví město Varnsdorf a byly zahájeny práce na odstranění havarijního stavu.

Kostel je chráněn jako kulturní památka.