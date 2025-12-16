Ve Varnsdorfu opraví dlouho zavřené muzeum, zaměří se na textil

  9:10,  aktualizováno  9:10
Historická budova muzea v centru Varnsdorfu z konce 19. století se po mnoha letech dočká rekonstrukce. Po dokončení opravy v něm bude muzejní expozice věnovaná historii textilní výroby či kulturní a kreativní centrum zaměřené na textilní technologie.
Budova muzea ve Varnsdorfu je už řadu let prázdná. Nyní se dočká rekonstrukce....
Zvětšit fotografii

Budova muzea ve Varnsdorfu je už řadu let prázdná. Nyní se dočká rekonstrukce. (2025) | foto: archiv města Varnsdorf

Ústecký kraj, který je vlastníkem památkově chráněné budovy, jež je už zhruba 20 let prázdná, k obnově přistoupil, protože je ve špatném technickém stavu. „Budova muzea je napadena dřevomorkou, nosné konstrukce objektu jsou poškozené, stejně jako všechny trámy a dřevěné části krovu. V současném stavu není možné objekt jakkoliv využívat,“ říká mluvčí Ústeckého kraje Magdalena Fraňková.

Podle ní půjde o kompletní rekonstrukci, která budovu posune do 21. století. „Vedle celkové obnovy projekt počítá s přístavbou výtahu, umožňující bezbariérové využití celé budovy, zastřešením atria, přístavbou hygienického zařízení a úpravou vstupů do objektu. Upraví se také přilehlá zahrada a okolí muzea, včetně obnovy vstupních schodišť, chodníků a oplocení. Objekt bude následně doplněn moderním vybavením, zabezpečením i současnými textilními technologiemi,“ popisuje stavební práce Fraňková.

Oprava má být hotová být do konce roku 2027. „V této době by se mělo vyřešit i vybavení objektu a instalace části expozic. Rádi bychom muzeum otevřeli už počátkem roku 2028,“ dodává Fraňková.

Náklady na opravu jsou vyčísleny na necelých 87 milionů korun bez DPH, kraji by s placením mohla pomoci dotace z Operačního programu Spravedlivá transformace, o niž požádal.

Ústecký kraj chystá opravu deset let zavřeného muzea ve Varnsdorfu

Kraj počítá s tím, že zaměření varnsdorfského muzea se bude točit kolem historie textilní výroby a využití textilních technologií. Výběr tématu není vůbec náhodný, Varnsdorf totiž byl a je významným centrem textilního průmyslu a v minulosti měl přezdívku český Manchester.

„Návštěvníci se po otevření mohou těšit na nový koncept muzea, kde velká část budov bude přístupná pro edukační, kulturní a společenské aktivity. Chystáme zde textilní dílny, kde by děti ze základních a středních škol mohly absolvovat výuku při zkoušení ‚moderních‘ textilních technologií. Budou zde prostory pro varnsdorfské zájmové kluby a pro společenská setkávání. Muzejní charakter bude mít expozice v patře, která se bude věnovat tradicím textilní výroby na Šluknovsku,“ přibližuje Fraňková.

O opravě muzea ve Varnsdorfu se mluvilo roky. Projektová stavební příprava začala už v roce 2020. „Následně se řešily majetkoprávní záležitosti a především se hledala možnost využití dotace,“ vysvětluje zdržení Fraňková.

Muzeum v minulosti patřilo městu Varnsdorf. Kvůli vysokým nákladům na rekonstrukci a následnému provozu jednala radnice o převodu budovy na Ústecký kraj, k čemuž došlo v roce 2017.

Autor: