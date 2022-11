Vánoční strom pro Prahu je z Kytlice. Na Staroměstské náměstí pojede v noci

„Strom se musel z bezpečnostních důvodů ve výšce zhruba dvou třetin uvázat na lano jeřábu a až poté se je možné zahájit samotné kácení. Následně se musí v dolní části kmene ořezat větve a kmen opracovat, aby se vešel do dvou metrů hluboké kotvicí šachty na Staroměstském náměstí,“ popsal Tomáš Jílek, předseda představenstva společnosti Technologie hlavního města Prahy (THMP).

„Vánoční strom musí být nejenom krásný a zdravý, ale i dostupný pro těžkou techniku,“ vysvětlila Hana Tietze, mluvčí společnosti Taiko, která pražské vánoční trhy pořádá.

V neděli odpoledne mohutný strom převeze kamionová souprava do logistického areálu poblíž Mělníka, kde vyčká do následujícího dne na přesun do centra metropole. „Na Staroměstské náměstí tak strom dorazí v brzkých ranních hodinách v úterý 22. listopadu. Logisticky náročný převoz za doprovodu policie bude záměrně probíhat v noci, abychom co nejméně narušili dopravu v Praze,“ vysvětlil Tomáš Novotný, místopředseda představenstva THMP.

Vánoční strom se bude zdobit do pátku. Poté již bude připraven na sobotní slavnostní rozsvícení. Pracovníci THMP na slavnostní osvětlení vánočního stromu použijí úsporné LED technologie, které slibují, že probíhající energetická krize by neměla narušit slavnostní atmosféru. Vánoční strom bude svítit vždy od 16 hodin odpoledne do půlnoci.

Rozsvícení vánočního stromu proběhne i v areálu Pražského hradu, a to 27. listopadu z lánské obory. Tím bude zahájen čas Adventu. Návštěvníky Hradu čeká v adventním čase sváteční program nazvaný Zlaté Vánoce. V následujících dnech budou připraveny vánoční trhy, hudební vystoupení i adventní prohlídky. Oznámila to Kancelář prezidenta republiky a Správa Pražského hradu.

Prezidentská kancelář v posledních dnech usiluje o revizi či omezení bezpečnostních kontrol, kterými by při vstupu do areálu Hradu museli procházet také návštěvníci trhů. V minulosti Hrad kontroly hájil a aktivně se k nim hlásil.

Zlaté Vánoce na Hradčanech budou ve znamení hudby. Ve svatovítské katedrále se 3. prosince uskuteční koncert Hudby Hradní stráže, další pak bude 20. prosince ve Španělském sále. Menší koncerty se odehrají v Míčovně v Královské zahradě. První lednový den se znovuotevře Obrazárna Pražského hradu.