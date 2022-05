Kočky mu vozili strážníci, lidé je házeli přes plot. Nadšenec postaví útulek

„V současné době se starám o 24 koček, z nich většina jsou nalezenci. Bylo období, kdy mi městská policie vozila nalezené kočky, protože strážníci věděli, že kočky mám rád. Dokonce mi je lidé házeli přes plot. Proto bych chtěl pro kočky postavit útulek, kde jim bude poskytnuta veškerá potřebná péče, včetně veterinární,“ líčí Pavel Boubín.

Město Žatec žádný útulek pro kočky nemá. „Za uplynulé dva roky jsme měli několik jednání s nespokojenými občany o tom, jak má město řešit problematiku toulavých koček. Budoucí útulek toto snad vyřeší,“ říká starostka Zdeňka Hamousová (zvolena za ANO).

V současnosti se o opuštěné kočky stará parta nadšenců ze žateckého spolku Kočičí tlapky. Spolek má pronajaté prostory v historickém domě v centu města. „Máme jen dvě místnosti, což není úplně vyhovující. Problematika toulavých koček je ve městě velká a je potřeba to řešit. Vybudování plnohodnotného útulku určitě vítáme a jsem za to vděčná,“ uvádí předsedkyně spolku Jiřina Drahná.

Drahná i Boubín už nějakou dobu spolupracují. Právě spolek by personálně zajišťoval provoz a péči o kočky v budoucím útulku. Podle Boubína se náklady na stavbu útulku vyšplhají na několik milionů korun, záměr financuje ze svých zdrojů.

„V současné době je zpracovávána studie, následovat bude projektová dokumentace. Rád bych začal stavět na jaře příštího roku. Budova bude mít několik místností, aby bylo možné kočky rozdělit podle potřeb péče, včetně karantény,“ popisuje.

Součástí útulku má být i venkovní chráněný výběh. „Mám představu, že sem bude chodit veřejnost, včetně dětí a budou se moci seznámit s prací útulku a péčí o kočky,“ dodává podnikatel.

V tom, že na pozemku vyroste i rodinný dům pro jeho syna, vidí výhodu. Pozemek se navíc nachází v sousedství, kde bydlí on sám. „Je lepší vybudovat útulek tady než někde na okraji města. Pokud by se cokoli stalo a kočkám něco hrozilo, vždycky tu někdo bude,“ nastiňuje.

Prodej s podmínkami

Prodej pozemku schválili před časem zastupitelé. Město si vymínilo, že útulek se musí vybudovat nejpozději do osmi let. Zařízení musí být v provozu minimálně deset let. V případě, že podmínky majitel pozemku poruší, město bude vyžadovat sankci ve výši 30 procent z kupní ceny.

„Jsou to podmínky, které stanovilo město. Počítám, že útulek tu bude napořád,“ poznamenává Boubín. Cenu, za kterou město pozemek prodalo, stanovil znalec.

Proti prodeji pozemku se postavili žatečtí Piráti, kteří mimo jiné upozornili, že přes pozemek vede veřejná cesta do parku Bufo. „K prodeji pozemku jsme se postavili odmítavě, a to kvůli nesouhlasnému stanovisku odboru rozvoje města a městského architekta. Pozemek je součástí studie na revitalizaci parku Bufo. Přes tato odmítavá stanoviska rada města schválení prodeje pozemku zastupitelstvu doporučila. Zhruba před rokem přitom rada města prodej pozemku jinému zájemci nedoporučila,“ popisuje pirátský zastupitel Jan Kranda.

Podle starostky Hamousové městská rada změnila názor právě kvůli záměru vybudování útulku pro toulavé kočky. Zachována má zůstat i cesta do parku. Nový majitel pozemku se totiž zavázal, že ji ponechá veřejně přístupnou.