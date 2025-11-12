To se nepovedlo. Při zdvihání se zlomil vánoční strom. Vada dřeva, míní Ústí

Na Mírovém náměstí v Ústí nad Labem spadl ve středu dopoledne při instalaci vánoční strom. Na vině nebyl nikdo z pracovníků, smrk měl totiž podle mluvčí magistrátu Romany Macové příliš suché dřevo. Město už má za něj náhradu, nový strom bude instalovat ve stejný den.

Při instalaci stromu praskl kmen. „Nezpůsobila to ani technika ani lidský faktor, ale nepředvídatelná vada dřeva,“ uvedl pro iDNES.cz mluvčí města Marek Lukinič.

Podle něj má pro tyto případy město vždy v záloze náhradní strom, který bude instalovat hned ve středu.

Podle Ústeckého deníku strom městu darovali občané. „Dřevo bylo pravděpodobně suché,“ řekla deníku mluvčí ústeckého magistrátu Romana Macová.

Na videu z Facebooku s humorným popiskem: „Tohle se stane v Ústí. Náhoda? Nemyslím si,“ je vidět, jak pracovníci strom rozřezávají na kousky a odklízejí.

