Při instalaci stromu praskl kmen. „Nezpůsobila to ani technika ani lidský faktor, ale nepředvídatelná vada dřeva,“ uvedl pro iDNES.cz mluvčí města Marek Lukinič.
Podle něj má pro tyto případy město vždy v záloze náhradní strom, který bude instalovat hned ve středu.
Podle Ústeckého deníku strom městu darovali občané. „Dřevo bylo pravděpodobně suché,“ řekla deníku mluvčí ústeckého magistrátu Romana Macová.
Na videu z Facebooku s humorným popiskem: „Tohle se stane v Ústí. Náhoda? Nemyslím si,“ je vidět, jak pracovníci strom rozřezávají na kousky a odklízejí.