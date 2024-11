Ústecký magistrát porušil slib, kvůli opravě zcela uzavřel Výstupní ulici

Již na konci října ústecký magistrát upozornil, že se termín dokončení rekonstrukce proti původním plánům posune. Na průjezdnost ulice to však podle dřívějšího vyjádření města nemělo mít vliv.

„Jde o vícepráce, které nebudou omezovat provoz silnice v žádném směru,“ uvedl magistrát 23. října na svých webových stránkách.

Že se tudy na konci listopadu bude jezdit bez omezení, ujišťovala na konci října i Věra Nechybová (nezařazená), náměstkyně ústeckého primátora. „Výstupní se řidičům otevře ke konci listopadu, jak bylo avizováno,“ uváděla.

Projede jen MHD a záchranka

Teď je všechno jinak a na řidiče ve Výstupní znovu čekají uzavírky a dopravní komplikace. V první etapě je ode dneška až do 30. listopadu uzavřený úsek od křižovatky s ulicí V Háji po křižovatku v ulicí Kmochova.

„V této fázi budou probíhat práce na výstavbě zastávek MHD, pokládky silničních obrubníků, rozšíření vozovky nebo vybudování nových přechodů pro chodce. Práce budou zakončeny pokládkou asfaltových vrstev,“ popsala Romana Macová, mluvčí ústeckého magistrátu.

Projet uzavřeným úsekem mohou pouze vozy MHD a složky záchranného integrovaného systému.

Druhá etapa stavebních prací potrvá od 1. až do 16. prosince. Uzavřená bude část Výstupní ulice od křižovatky s ulicí Kmochova až ke kruhovému objezdu u Lidlu. „Tento úsek bude uzavřen z důvodu stavebních prací, kdy dojde na odfrézování stávajících asfaltových vrstev, rozšíření komunikace či výstavby trakčního trolejového vedení. Následně dojde na pokládku nového asfaltu,“ poznamenala mluvčí.

Objízdná trasa vede v obou etapách přes Důlce a dále po Přístavní a Drážďanské ulici. Po druhé etapě už by podle aktuálních plánů měla být Výstupní ulice průjezdná bez omezení.

Sliby z magistrátu

Nabízí se otázka, kdy vedení krajského města zjistilo, že termín zprovoznění Výstupní ulice nebude dodržen. „Z důvodu technologických postupů a aktuálních klimatických podmínek se přistupuje k rychlejší realizaci činností, které budou probíhat najednou. Jde o pokládku asfaltových vrstev i zřízení nových obrub v uzavřeném úseku,“ odpověděla na dotaz redakce iDNES.cz Romana Macová.

Z odpovědi magistrátu ovšem nevyplývá, proč město slibovalo průjezdnou ulici Výstupní, když teprve dnes začínají práce na rozšíření silnice od křižovatky s ulicí V Háji po křižovatku s Kmochovou ulicí.

Podle informací, které magistrát uvedl na svých webových stránkách, zhotovitel, společnost Výstupní – Ústí nad Labem, na základě požadavku města zajistí koordinaci a posílení pracovního týmu během uzavírky tak, aby byly všechny práce dokončeny před vánočními svátky.

Odklad opravy Benešova mostu

Podle mluvčí krajského úřadu Magdaleny Fraňkové do poloviny prosince trvající uzavírka Výstupní ulice posune i termín rekonstrukce Benešova mostu. Ulice Výstupní bude totiž sloužit jako objízdná trasa během prací na mostu.

„Je velmi pravděpodobné, že se uzavírka mostu posune až na začátek příštího roku i s ohledem na dopravní zátěž ve městě přes svátky. Na termín dokončení oprav mostu by to vliv mít nemělo,“ sdělila. Termín se posouvá už poněkolikáté, nejdříve to bylo kvůli povodním.