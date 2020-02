Ústecké Neštěmice trápí zápach, podezření padá i na vypalování kabelů

„Jediný oprávněný subjekt, který stížnosti občanů na zápach může řešit, je Česká inspekce životního prostředí. S tou jsme v intenzivním kontaktu, ale máme od nich vyjádření, že se zatím nepodařilo identifikovat zdroj, který zápach způsobuje,“ říká Jaroslav Brož, tajemník neštěmické radnice.

„Soustředíme se na to, abychom zjistili, kdo ho způsobuje a proč,“ uvádí Jaroslav Hájek, vedoucí ochrany ovzduší ústecké pobočky České inspekce životního prostředí, která od vedení neštěmického obvodu obdržela dva podněty na prošetření.

Dosavadní zjištění inspekce však podle Hájka směřují k tomu, že se na zápachu nejvíc podílejí dva zdroje – čistírna a nelegální vypalování kabelů, pomocí něhož se sociálně slabí dostávají ke kovům. Konkrétní „hmatatelný“ důkaz však inspekce v ruce nemá.

„Při kontrole na čistírně zkoumáme, jestli se tady zpracovává pouze to, co se zpracovávat může. Zatím máme zjištěno, že to, co do čistírny přichází kanalizací nebo co se sem přiváží auty, je v souladu s provozním řádem. Prověřujeme i způsob dalšího zpracování,“ vysvětluje Jaroslav Hájek.

Součástí kontrol je i zjištění, jestli v přivezeném materiálu není například něčeho víc než v minulosti.

Jak dlouho se bude původce nepříjemného zápachu hledat, zatím není jasné. „Chtěli bychom šetření ukončit co nejdřív, momentálně hledáme další cesty, které zatím nechci zveřejňovat. Máme rozjednáno, jak se k výsledku dobrat,“ dodává Hájek.

Nepříjemný zápach se poprvé objevil v srpnu loňského roku

Pracovníci inspekce už zkontrolovali třeba také provozy v neštěmickém průmyslovém areálu Tonaso, prověřili i odpadní vody z ústecké chemičky. Oba zdroje se ukázaly jako negativní.

Nepříjemný odér se poprvé objevil v srpnu loňského roku v době, kdy se na neštěmické čistírně odpadních vod začaly provádět technologické úpravy, například výměna odstředivek.

„Práce na úpravách budou oficiálně ukončeny až tento pátek, ale fakticky už je hotovo a máme informace, že v současné době žádné úpravy neprobíhají,“ doplňuje tajemník.

Zápach přesto přetrvává. I když je situace o trochu lepší než například před loňskými Vánoci, je stále velmi intenzivní. „To byl doslova smrad ve dne v noci,“ říká Brož.

Zatímco dříve bylo nejvíce postižené centrum Neštěmic, nyní začíná být zápach cítit už na příjezdu do čtvrti ve směru od centra města a někdy i v nedalekém Krásném Březně.