K nehodě trolejbusu, ve kterém podle mluvčího krajských hasičů Lukáše Fajáka cestovalo 12 lidí, došlo krátce před 18. hodinou ve čtvrti Krásné Březno v ulici Krčínova.
Na místo vyjely čtyři hasičské jednotky, které zajistily pomoc cestujícím. Zasahovali také v samotném trolejbusu, ze kterého bylo nutné vyprostit zaklíněného řidiče, napsali ústečtí hasiči na platformě X. „Byl při vědomí,“ dodal Faják.
Zranění mají tržné a řezné rány a pohmožděniny. Všechna zranění jsou lehká. Sanitky odvezly nezletilou osobu a tři dospělé do ústecké Masarykovy nemocnice, dva lidi do děčínské a jednoho člověka do teplické nemocnice, informoval mluvčí krajských záchranářů Prokop Voleník.
Příčiny a okolnosti nehody vyšetřují policisté, uvedla mluvčí policie Eliška Kubíčková. Místo je s opatrností průjezdné. V Ústí nad Labem se v sobotu teploty pohybovaly pod nulou. Námraza se objevovala na silnicích i chodnících.
