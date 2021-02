Ústí nad Labem má novou vládu. Konečně můžeme efektivně konat, říká primátor

V sedmatřicetičlenném zastupitelstvu bude mít nová koalice pohodlnou většinu 22 hlasů. Během dneška podepsali představitelé vládnoucích subjektů programové prohlášení.



Jejich prioritami bude například aktivní řešení a koordinace projektu vysokorychlostní trati z Prahy přes Ústí do Drážďan, vytvoření funkčního a spravedlivého systému úhrady poplatků za komunální odpady nebo revitalizace brownfieldů.

Letos chce koalice přijmout například vyhlášku o regulaci hazardu, vytvořit dopravní koncepci města s vazbou na rychlotrať nebo postavit chodník v Hostovicích.



Primátorem města zůstává Petr Nedvědický z ANO, který bude mít pět náměstků. Eva Outlá (PRO! Ústí) bude odpovědná za finance,Tomáš Vlach (ANO) za sociální oblast, Martin Hausenblas (PRO! Ústí) za strategický rozvoj a Pavel Tošovský (ODS) za majetek. Pátým a jediným neuvolněným náměstkem bude Michal Ševcovic, jenž bude mít na starosti školství.

Důvodem změny ve vedení města byly spory v bývalé koalici, v níž měsíce vázla spolupráce.



Na konci roku tato koalice musela „skousnout“ od opozice i omezení kompetencí rady, které převzalo zastupitelstvo.

Rozdílné názory u bezdoplatkové zóny

Již tehdy PRO! Ústí avizovalo, že je to dočasné řešení. „Už v prosinci jsme vyjednávali s budoucími partnery o našem vstupu do vedení města za podmínek, které odpovídaly naší síle v zastupitelstvu, což se podařilo. Do vedení jsme vyslali tři odborníky, kteří budou řešit témata, které naše město potřebuje,“ řekla lídryně PRO! Ústí Karolína Žákovská.

V nové koalici se s kolegy na většině věcí shodne, rozdílné názory panují u bezdoplatkové zóny vyhlášené na celé město. „Dohodli jsme, že počkáme na rozhodnutí Ústavního soudu a potom město zareaguje,“ sdělila Žákovská.

Nové vedení Ústí nad Labem Primátor: Petr Nedvědický (ANO)

Náměstci: Tomáš Vlach (ANO), Eva Outlá, Martin Hausenblas (PRO! Ústí), Pavel Tošovský (ODS), Michal Ševcovic (Pro Zdraví a Sport)

Složení zastupitelstva: ANO (8), PRO! Ústí (8), UFO (5), ODS (4), Vaše Ústí (4), KSČM (3), SPD (3), Pro Zdraví a Sport (2)

Primátor Nedvědický se těší na stabilní vládu s pohodlnou většinou v zastupitelstvu. „Díky tomu se situace stabilizuje a budeme schopni společně naše priority prosadit. Což byl zatím problém. Konečně budeme moci efektivně konat,“ řekl Nedvědický.



Díky nové koalici se podle něj podařilo získat podporu projektů, které UFO blokovalo. „Je to například vybudování služebny v Corsu, na což máme finance. Máme s PRO představu, že na co jsou peníze a co má současně stavební povolení, by se mělo dělat okamžitě a ne čekat na možné dotace,“ přiblížil Nedvědický.

UFO pád koalice podle lídra hnutí Jiřího Madara čekalo. „Je to politický život, my to bereme. Pro nás je důležité, že díky náměstkyni Věře Nechybové předáváme město v dobrém hospodářském stavu, 150 milionů korun je v době covidu umění,“ zhodnotil Madar.