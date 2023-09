Sundejte uniformy, vyzval agresor strážníky. Nadával i řidiči trolejbusu

„V sobotu 23. září v 19.04 hodin vyjeli strážníci na žádost operačního střediska na konečnou zastávku trolejbusu linky č. 56. Podle oznamovatele zde mělo dojít k verbálnímu napadání řidiče trolejbusu agresivním cestujícím,“ popisuje Jan Novotný, zástupce ředitele ústecké městské policie.

Na zastávce strážníci uviděli stojící trolejbus, ze kterého vystoupil řidič. „Sdělil, že má ve voze muže, který bušil rukou do okna trolejbusu a vulgárně nadával. Hlídka vstoupila do vozu a muže požádala o vysvětlení,“ uvádí Novotný.

Cizinci se ale nic vysvětlovat nechtělo a začal být vulgární. Strážníci ho tedy vyvedli z trolejbusu a na zastávce jej vyzvali k prokázání totožnosti. Muž předložil doklad k trvalému pobytu na území ČR.

„Pak strážníky opět slovně napadal a nestále vstupoval do bezpečné zóny hlídky. Z tohoto důvodu byl vyzván, aby dodržoval bezpečný odstup. Muž naopak strážníky vyzval, aby sundali uniformu a celou věc ‚řešili po svém‘,“ vypráví Novotný.

Když strážníci cizinci vraceli jeho doklady, pokusil se dát jednomu ze členů hlídky facku. „Strážník uhnul a muž mu zavadil o dolní část obličeje. Poté byly proti útočníkovi použity donucovací prostředky a po krátké potyčce skončil na zemi v poutech,“ popisuje Novotný.

Agresora pak strážníci převezli na služebnu státní policie v Krásném Březně, kde hlídka případ oznámila. Muž pak putoval na lékařské vyšetření a byl převezen do cely předběžného zadržení.

Od 31. července byla do ústecké čtvrti Mojžíř zavedena nová autobusová linka číslo 57. „Pendluje“ mezi obchodním domem Květ v Neštěmicích a ghettem Mojžíř. Nástup do autobusu je možný pouze předními dveřmi, bez jízdenky se lidé do autobusu nedostanou.

Na pořádek ve voze dohlíží strážníci spolu s asistenty přepravy, autobus je navíc vybaven kamerovým systémem. Dříve trolejbusová linka jezdila z Mojžíře přes celé město až do čtvrti Klíše. Ovšem kvůli neplatičům a agresorům z Mojžíře, kteří útočili na řidiče a v MHD dělali nepořádek, udělal dopravní podnik změny.

Autobus linky číslo 57 musí cestou do ghetta hlídat strážníci