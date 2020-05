Plavecký areál v ústecké části Klíše se po šesti letech oprav otevře

„Chceme umožnit občanům, aby se zde mohli rekreovat. Jde o největší investiční akci města za několik posledních let a plánujeme slavnostní otevření s doprovodným programem. To by mohlo být i déle než otevření,“ řekl primátor Ústí nad Labem Petr Nedvědický (ANO).

Všechny práce, jež celkem vyšly na 112 milionů korun, skončí do 31. května, a investiční odbor města má všechny podklady pro kolaudaci. Přestože do areálu bude zatím smět jen 300 lidí, otevření na Den dětí je podle náměstkyně primátora Věry Nechybové (UFO) důležité.

„Ústečané na to čekají. Technologie už fungují, udržuje se kvalita vody a je zde i personál od plavčíků po veškerou obsluhu. Při pozdějším otevření by nebyla prakticky žádná úspora. Zda a kdy se situace bude měnit, nyní neumí nikdo odhadnout, podle mne není na co čekat,“ sdělila Nechybová po posledním kontrolním dni.

V areálu vznikl nový horní vchod s pokladnami, bazény mají nerezové vany, velký bazén se dočkal rozšíření. Aby byl vstup hygieničtější, jsou u bazénu umístěny sprchy.

Kromě masážních lavic najdou lidé ve velkém bazénu také vodní trysky, dvojskluzavku, lezeckou stěnu, koš na basket i houpací síť. Nad bazénem budou u laviček se stoly stánky s občerstvením.

U dolního bazénu pro malé děti je lanová prolézačka, v bazénu pak pirátská loď, malá i větší skluzavka. „Dříve u malého bazénu nebylo vůbec nic, nyní zde jsou toalety, zázemí plavčíka i občerstvení,“ dodala Nechybová.

V celém komplexu jsou také umístěny trysky na zavlažování trávníku. „K zavlažování se využije přepadová odpadní voda, která je po vyprchání chloru k tomu vhodná. Odpadní vodu tak vrátíme zpět do země,“ vysvětlila náměstkyně primátora.

Areál spustil online rezervaci vstupenek

Aby se před pokladnami netvořily fronty lidí, měla by být stejně jako v ústecké zoo spuštěna online rezervace vstupenek.

Původní cena za rekonstrukci venkovního areálu byla 90 milionů korun bez DPH.

„V průběhu stavby došlo ke změnám, které bylo pro zdárné dokončení díla nutné provést. Příkladem úprav je dodávka a montáž kanalizačního potrubí pro odvodnění areálu, rozšíření výkopových prací pro elektrorozvody či doplnění technologie úpravy vody,“ poznamenala mluvčí ústecké radnice Romana Macová. Přibylo zábradlí k opěrné zdi, pítka a další věci.

V pondělí se také otevře krytá část plaveckého areálu na Klíši a rovněž oblíbené termální koupaliště v ústecké části Brná.