Zastupitelé na posledním jednání před volbami kývli na úvěr pro Ústecký kraj

Samospráva prý chce zamýšleným úvěrem vyslyšet přání premiéra Andreje Babiše (ANO), aby kraje v této nelehké době způsobené epidemií koronaviru nepřestaly investovat.



Peníze mají jít hlavně do postupného rozvoje rumburské Lužické nemocnice, kterou kraj letos převzal. Do konce roku také kraj bude muset uhradit i její ztrátu, která je odhadována na 40 milionů korun. „V Lužické nemocnici se během pěti let orientačně plánují investice ve výši 500 až 700 milionů korun,“ řekl hejtman Oldřich Bubeníček (KSČM).

Podle něj je také potřeba mít po ruce finance na rekonstrukce některých škol. „A třeba i na opravu mostu v Roudnici. To jsou velké investiční akce,“ dodal Bubeníček s tím, že kraj od svého vzniku veškeré úvěry, které si vzal, splatil nebo splácí tak, jak to určovaly smlouvy. „Nevidím, problém, proč by tento úvěr nebyl řádně splacen,“ uvedl hejtman.

Kdy si kraj úvěr vezme, není jasné. Jisté ale je, že díky včerejšímu souhlasu zastupitelů už o žádné další dovolení žádat nemusí.